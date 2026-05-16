EU alista cargo penal vs. Castro

Miami, Flo.- El Departamento de Justicia se prepara para solicitar una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro, dijeron el viernes tres personas al tanto del asunto, en momentos en que el mandatario estadounidense Donald Trump amenaza con una posible acción militar contra la isla.

Una de las personas indicó a la AP que la posible acusación está relacionada con la presunta participación de Castro en el derribo en 1996 de cuatro aviones operados por el grupo de exiliados Hermanos al Rescate, con sede en Miami. Castro era ministro de Defensa en ese momento.

Las tres personas hablaron bajo condición de anonimato al no estaban autorizadas para declarar sobre una investigación en curso. El gobierno cubano no respondió a una solicitud de comentarios sobre la posible acusación formal, de la cual CBS fue el primer medio en informar.

Cualquier cargo penal contra Castro, que tendría que ser aprobado por un jurado investigador, aumentaría drásticamente las tensiones con La Habana y elevaría las expectativas de una acción militar de Estados Unidos en Cuba, como la realizada en enero pasado en Venezuela que resultó en la captura del entonces presidente Nicolás Maduro para ser llevado a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico.

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Trump se negó a hablar el viernes sobre la posible acusación formal y remitió el asunto al Departamento de Justicia.

"Pero necesitan ayuda, como saben, y cuando hablan de un país en declive —realmente son una nación o un país en declive, así que ya veremos", dijo Trump a los reporteros a bordo del Air Force One. "Tenemos mucho de qué hablar sobre la nación de Cuba, pero quizá no hoy".

Más apagones

Un día después de que el oriente del país quedara desconectado del sistema energético nacional y que largos apagones se produjeran intermitentes en La Habana, se reportaron algunas protestas vecinales en la capital por las interrupciones en el vital servicio.

Interrupciones de más de 25 horas afectan servicios vitales como el bombeo de agua o la cocción de alimentos golpeando duramente a las familias cubanas.

El incremento de las temperaturas veraniegas ocasionan, además, mayor demanda de energía.