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EU detiene a 26 miembros de cárteles mexicanos en primer año de Trump

Entre los detenidos figuran miembros de cárteles como Sinaloa, CJNG y La Nueva Familia Michoacana, enfrentando cargos por narcoterrorismo.

Por El Universal

Abril 06, 2026 04:10 p.m.
A
EU detiene a 26 miembros de cárteles mexicanos en primer año de Trump

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- El Departamento estadounidense de Justicia presumió este lunes que, en su primer año de gobierno, la administración del presidente Donald Trump

detuvo a 26 miembros
de cárteles mexicanos de la droga.

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En una publicación en redes sociales, el Departamento de Justicia calificó de "histórica" la segunda administración Trump y resaltó la detención de 93 miembros de Organizaciones Terroristas Extranjeras. La lista incluye a varios cárteles mexicanos:
11 del Cártel de Sinaloa
11 de "La Nueva Familia Michoacana"
3 del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
Un miembro del Cártel del Noreste (CDN, antes Los Zetas)
45 miembros de la organización criminal venezolana "Tren de Aragua" (TdA)
15 miembros de los Sureños (una organización mexicana que nació en Los Ángeles, California)
Cuatro miembros de la banda ecuatoriana "Los Choneros".
Tres miembros de la salvadoreña "Mara Salvatrucha" (MS-13).
En una de sus primeras acciones de gobierno, Trump designó organizaciones terroristas extranjeras a seis cárteles mexicanos de la droga, además de otros grupos criminales.
Los miembros de estas organizaciones detenidas en Estados Unidos enfrentan ahora cargos por narcoterrorismo, incluyendo mexicanos que han sido entregados por el gobierno de México.

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