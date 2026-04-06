EU detiene a 26 miembros de cárteles mexicanos en primer año de Trump

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- El Departamento estadounidense de Justicia presumió este lunes que, en su primer año de gobierno, la administración del presidente Donald Trump

de cárteles mexicanos de la droga.

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En una, elcalificó de "histórica" la segunda administración Trump y resaltó lade. La lista incluye a varios cárteles mexicanos:11 del11 de "3 del(CJNG)Un miembro del(CDN, antes Los Zetas)45 miembros de la" (TdA)15 miembros de los(una organización mexicana que nació en Los Ángeles, California)Cuatro miembros de la banda ecuatoriana "".Tres miembros de la salvadoreña "" (MS-13).En una de sus primeras acciones de gobierno, Trump designóde la droga, además de otrosLos miembros de estas organizacionesenfrentan ahora, incluyendo mexicanos que han sido entregados por el gobierno de México.