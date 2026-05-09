EU disparó a dos petroleros iraníes

Miami, Flo.- Las fuerzas de EU dispararon y dejaron inoperativos este viernes dos petroleros iraníes sin carga antes de que entraran a un puerto de Irán en el golfo de Omán, tras una noche en la que Washington y Teherán intercambiaron ataques en el estrecho de Ormuz, en el incidente más grave desde el inicio de la tregua del 8 de abril.

Según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), las embarcaciones intentaban entrar en un puerto iraní en violación del bloqueo impuesto por Washington.

Como parte de la operación, un avión de la Marina estadounidense, desplegado desde el portaaviones USS George H. W. Bush, disparó municiones de precisión contra las chimeneas de ambos buques, dejándolos inutilizados y evitando su entrada en el puerto de Irán.

El Ejército estadounidense informó también de que el miércoles disparó e inutilizó otro petrolero iraní cuando se dirigía hacia un puerto en el mismo corredor marítimo.

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Precisó que las tres embarcaciones ya no se encuentran en tránsito hacia Irán y aseguró que continúa la aplicación estricta del bloqueo marítimo.

Este viernes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que espera una respuesta iraní sobre unas negociaciones "serias" de un acuerdo de paz.

"Deberíamos saber algo hoy. Quiero decir, estamos esperando su respuesta. Veremos qué implica la respuesta. La esperanza es que sea algo que pueda ponernos en un proceso serio de negociación", afirmó en una rueda de prensa tras reunirse en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.