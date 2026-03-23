EU emite alerta mundial a sus ciudadanos

ROMA, Italia., marzo 23 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El

de Estados Unidos ha emitido una "

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" dirigida a losque residen fuera del país, especialmente en Medio Oriente, instándolos a tomar precauciones ante la guerra en curso con Irán."Lospodrían atacar otros intereses estadounidenseso lugares vinculados con Estados Unidos y/oen todo el mundo", sostiene el mensaje."Losdeben seguir las indicaciones contenidas en lasemitidas por laestadounidense más cercano", prosigue el comunicado publicado en el sitio web del"Los cierres periódicos del espacio aéreo podrían causar. Las misiones diplomáticas estadounidenses, incluidas las que se encuentran fuera de Oriente Medio, están en la mira de", añade. El Departamento anima a los estadounidensesa suscribirse a las últimasy a seguir el canal dedel Departamento.