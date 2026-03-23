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EU emite alerta mundial a sus ciudadanos

Se prevén cierres del espacio aéreo que podrían afectar viajes internacionales de ciudadanos estadounidenses.

Por El Universal

Marzo 23, 2026 04:50 p.m.
A
EU emite alerta mundial a sus ciudadanos

ROMA, Italia., marzo 23 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El

Departamento de Estado
de Estados Unidos ha emitido una " advertencia global

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" dirigida a los ciudadanos estadounidenses que residen fuera del país, especialmente en Medio Oriente, instándolos a tomar precauciones ante la guerra en curso con Irán.
"Los grupos que apoyan a Irán podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o lugares vinculados con Estados Unidos y/o ciudadanos estadounidenses en todo el mundo", sostiene el mensaje.
"Los ciudadanos estadounidensesen el extranjero deben seguir las indicaciones contenidas en las alertas de seguridad emitidas por la embajada o consulado estadounidense más cercano", prosigue el comunicado publicado en el sitio web del Departamento de Estado.
"Los cierres periódicos del espacio aéreo podrían causar interrupciones en los viajes. Las misiones diplomáticas estadounidenses, incluidas las que se encuentran fuera de Oriente Medio, están en la mira de posibles ataques", añade. El Departamento anima a los estadounidenses en el extranjero a suscribirse a las últimas alertas de seguridad y a seguir el canal de alertas de seguridad del Departamento.

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