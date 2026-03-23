Líder parlamentario iraní niega negociaciones con EU

ROMA, Italia, marzo 23 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- "Nuestro pueblo exige un

y severo para los agresores. Todos los funcionarios apoyan firmemente a su líder y a su pueblo hasta que se logre este objetivo. No se han celebrado

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. Se están utilizandopara manipular los mercados financieros y petroleros y para escapar del atolladero en el que se encuentran atrapados Estados Unidos e Israel".Así lo escribió el, en X, negando que se estén llevando a caboy que él mismo participe en las conversaciones, calificando esas versiones como "para manipular los mercados".Estasalimentan la, pero también sugieren unde Estados Unidos hacia una figura que ha ganado peso dentro de la República Islámica.En ese contexto cobra protagonismo. El jefe del Parlamento, de 64 años, ha emergido como unatras el asesinato de varios altos funcionarios y parece desempeñar un rol central.A diferencia de, ha mantenido unaen redes sociales y en medios, expresando la postura deldel régimen. No obstante, consciente de los riesgos, ha evitado apariciones públicas, a diferencia de figuras como el fallecido Larijani.