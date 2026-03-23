logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EL AGUA QUE NO ESTÁ

Fotogalería

EL AGUA QUE NO ESTÁ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Líder parlamentario iraní niega negociaciones con EU

Tras asesinatos de altos funcionarios, Ghalibaf emerge como figura clave en la política iraní.

Por El Universal

Marzo 23, 2026 02:23 p.m.
A
Líder parlamentario iraní niega negociaciones con EU

ROMA, Italia, marzo 23 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- "Nuestro pueblo exige un

castigo total
y severo para los agresores. Todos los funcionarios apoyan firmemente a su líder y a su pueblo hasta que se logre este objetivo. No se han celebrado negociaciones con Estados Unidos

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


. Se están utilizando noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros y para escapar del atolladero en el que se encuentran atrapados Estados Unidos e Israel".
Así lo escribió el presidente del Parlamento iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf, en X, negando que se estén llevando a cabo negociaciones con Estados Unidos y que él mismo participe en las conversaciones, calificando esas versiones como "noticias falsas para manipular los mercados".
Estas contradicciones alimentan la incertidumbre, pero también sugieren un posible acercamiento de Estados Unidos hacia una figura que ha ganado peso dentro de la República Islámica.
En ese contexto cobra protagonismo Ghalibaf. El jefe del Parlamento, de 64 años, ha emergido como una figura clave tras el asesinato de varios altos funcionarios y parece desempeñar un rol central.
A diferencia de Jamenei, ha mantenido una presencia activa en redes sociales y en medios, expresando la postura del ala más dura del régimen. No obstante, consciente de los riesgos, ha evitado apariciones públicas, a diferencia de figuras como el fallecido Larijani.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Líder parlamentario iraní niega negociaciones con EU
Líder parlamentario iraní niega negociaciones con EU

Líder parlamentario iraní niega negociaciones con EU

SLP

El Universal

Tras asesinatos de altos funcionarios, Ghalibaf emerge como figura clave en la política iraní.

Trump frena ataques a Irán por cinco días
Trump frena ataques a Irán por cinco días

Trump frena ataques a Irán por cinco días

SLP

El Universal

Israel fue informado sobre las conversaciones y podría suspender sus ataques a Irán.

Irán responde a amenaza
Irán responde a amenaza

Irán responde a amenaza

SLP

AP

Advierte que podría cerrar "por completo" el estrecho de Ormuz

Israel aísla el sur del Líbano con bombardeo
Israel aísla el sur del Líbano con bombardeo

Israel aísla el sur del Líbano con bombardeo

SLP

EFE