Líder parlamentario iraní niega negociaciones con EU
Tras asesinatos de altos funcionarios, Ghalibaf emerge como figura clave en la política iraní.
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ROMA, Italia, marzo 23 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- "Nuestro pueblo exige uncastigo total y severo para los agresores. Todos los funcionarios apoyan firmemente a su líder y a su pueblo hasta que se logre este objetivo. No se han celebrado negociaciones con Estados Unidos
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. Se están utilizando noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros y para escapar del atolladero en el que se encuentran atrapados Estados Unidos e Israel".
Así lo escribió el presidente del Parlamento iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf, en X, negando que se estén llevando a cabo negociaciones con Estados Unidos y que él mismo participe en las conversaciones, calificando esas versiones como "noticias falsas para manipular los mercados".
Estas contradicciones alimentan la incertidumbre, pero también sugieren un posible acercamiento de Estados Unidos hacia una figura que ha ganado peso dentro de la República Islámica.
En ese contexto cobra protagonismo Ghalibaf. El jefe del Parlamento, de 64 años, ha emergido como una figura clave tras el asesinato de varios altos funcionarios y parece desempeñar un rol central.
A diferencia de Jamenei, ha mantenido una presencia activa en redes sociales y en medios, expresando la postura del ala más dura del régimen. No obstante, consciente de los riesgos, ha evitado apariciones públicas, a diferencia de figuras como el fallecido Larijani.
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