EU levanta sanciones a Delcy Rodríguez

Washington.- Estados Unidos levantó el miércoles las sanciones sobre la presidenta interna de Venezuela, Delcy Rodríguez, de acuerdo con una publicación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros en la página web del Departamento del Tesoro.

La medida representa una fuerte señal de que Estados Unidos reconoce a Rodríguez como una autoridad legítima en Venezuela desde que el ejército de Estados Unidos capturó al predecesor de Rodríguez, Nicolás Maduro y a su esposa, en la capital venezolana, el pasado 3 de enero.

La medida permite que Rodríguez trabaje con mayor libertad con empresas e inversionistas estadounidenses. Sin mencionar las sanciones en su contra, Rodríguez emitió un comunicado en el que expresaba su esperanza para las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.

"Valoramos la decisión del presidente Trump como un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países", señaló en su canal de Telegram tras el anuncio del Departamento del Tesoro. "Confiamos en que este avance permitirá el levantamiento de las sanciones vigentes sobre nuestro país, que permitirá edificar y garantizar una agenda de cooperación binacional efectiva en beneficio de nuestros pueblos".

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