EU presiona aún más a Irán

Washington.- Estados Unidos ha ampliado sus esfuerzos más allá del bloqueo de los puertos iraníes para permitir que sus fuerzas en todo el mundo detengan a cualquier barco vinculado a Teherán o a aquellos sospechosos de transportar suministros que podrían ayudar a su gobierno, desde armas hasta petróleo, metales y productos electrónicos.

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, señaló específicamente operaciones en el Pacífico, diciendo que Estados Unidos podría apuntar a buques que salieron antes de que el bloqueo comenzara a principios de esta semana fuera del estrecho de Ormuz, vía marítima crucial para los envíos de energía y otros.

Las fuerzas estadounidenses en otras áreas de responsabilidad "perseguirán activamente a cualquier buque con bandera iraní o a cualquier buque que intente proporcionar material de apoyo a Irán", declararon los periodistas.

El ejército también detalló una amplia lista de bienes que considera contrabando, declarando que los abordará, registrará y confiscará de buques mercantes "independientemente de la ubicación". Un aviso publicado el jueves dice que cualquier "bien que esté destinado a un enemigo y que pueda ser susceptible de uso en un conflicto armado" está "sujeto a captura en cualquier lugar más allá del territorio neutral".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La expansión de los esfuerzos militares contra el transporte marítimo iraní es otro punto de presión para Teherán y se produce mientras un alto al fuego está por expirar en unos días.

Más de 10.000 soldados estadounidenses están aplicando el bloqueo de los puertos iraníes.