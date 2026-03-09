EU reconoce decomiso de 2 toneladas de cocaína en Acapulco

El embajador de EU en México, Ronald Johnson, reconoció el aseguramiento de 80 bultos con aproximadamente dos toneladas de cocaína en las costas de Acapulco, Guerrero, por parte de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la FGR y de la Secretaría de Seguridad (SSPC).

Acciones de la autoridad

En su cuenta de X, el embajador estadounidense señaló que estos esfuerzos ayudan a proteger la salud y la seguridad de ambas naciones y demuestran lo que se puede lograr cuando se coopera y comparte información.

Reiteró que bajo el liderazgo del presidente estadounidense Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ambos países están desmantelando redes criminales mediante una cooperación sin precedentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Reconozco al Gabinete de Seguridad de México por el aseguramiento de dos toneladas de cocaína frente a las costas de Guerrero. Acciones como esta se suman a las más de 60 toneladas de droga ya incautadas en el mar por autoridades mexicanas. Estos esfuerzos ayudan a proteger la salud y la seguridad de nuestras dos naciones y demuestran lo que podemos lograr cuando cooperamos y compartimos información.

"Bajo el liderazgo de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, nuestros países están desmantelando redes criminales mediante una cooperación sin precedentes".

Detalles confirmados

En redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que en la presente administración suman más de 60 toneladas de esta droga aseguradas en mares mexicanos.