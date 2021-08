EU regalará iPads para que los jóvenes se vacunen

Uno de los países que más ha avanzado en términos de vacunación contra Covid-19 es Estados Unidos. Más de la mitad de su población ya ha recibido la dosis correspondiente. El problema que enfrenta ese país es que muchos, por razones ideológicas, no quieren recibir su vacuna por lo que el gobierno ha emprendido diversas acciones con la intención de animarlos. Así, en el más reciente programa de incentivos anunciados, decidieron regalar iPads.

De acuerdo con la página de internet oficial del estado de Washington, DC, la alcaldesa Muriel Bowser anunció que, desde el pasado sábado 7 de agosto, los estudiantes que se acerquen a recibir la vacuna contra el nuevo coronavirus serán elegibles para ganar un iPad o una beca universitaria de 25 mil dólares.

Lo que sucede es que, a pesar de que las autoridades sanitarias en todo el mundo están recomendando a la población que reciban la vacuna, esta no es obligatoria y muchos jóvenes no están dispuestos a ir por su dosis. Lo que es más, en el estado únicamente alrededor del 25% de todos los jóvenes elegibles, es decir unos 8 mil 100 jóvenes, están completamente vacunados contra Covid-19.

Es por ello que las autoridades consideran que deben ofrecer un incentivo atractivo para que los jóvenes reciban su inmunización. En ese sentido, actualmente los menores y sus padres tienen la opción de recibir premios en tres escuelas públicas de DC en donde no solo pueden solicitar su vacuna gratuita sino una tarjeta de regalo con 51 dólares.

Además, los primeros 400 jóvenes que se vacunen en cada sitio tendrán la opción de renunciar a su tarjeta de regalo y, en su lugar, recibir un par de AirPods. Los AirPods estarán disponibles para los jóvenes del Distrito de 12 a 17 años, así como para los estudiantes de 18 a 21 años que actualmente estén inscritos en una escuela de DC que buscan un diploma de escuela secundaria.

A su vez, los padres o tutores que lleven a sus hijos a uno de esos tres sitios también son elegibles para recibir una tarjeta de regalo por cada niño que se vacune. Estos sitios operarán cuatro días a la semana del 7 de agosto al 30 de septiembre.

Las autoridades aclararon que si bien los dispositivos de Apple serán exclusivos de las sedes mencionadas, las tarjetas de regalo seguirán estando disponibles para todos los residentes de DC de 12 años o más que se vacunen en la escuela secundaria Anacostia o en la biblioteca Dorothy Height / Benning.

Las familias interesadas en los incentivos pueden acudir sin cita previa para reclamar su vacuna contra Covid-19.

Con respecto a las iPad y las becas, en un comunicado el gobierno de Estados Unidos informó que todos los estudiantes en DC que sean elegibles para recibir la vacuna también serán elegibles para ganar un iPad o una beca universitaria de 25 mil dólares. Así, cada semana, durante cuatro semanas, se extraerán 10 nombres de una base de datos de estudiantes entre las edades de 12 y 17 años. De los elegidos, ocho ganarán un iPad y dos se harán acreedores a la beca universitaria que podrán utilizarse en cualquier institución. Una vez que se extraigan los nombres de los estudiantes, un representante del distrito se comunicará con la familia para confirmar el estado de vacunación del estudiante. Si el alumno ya está vacunado, podrá reclamar su premio.

Más beneficios y opciones para los más pequeños

Eso no es todo, además de los premios en el lugar y la rifa posterior, las 135 escuelas públicas que atienden a estudiantes de entre 12 y 17 años también recibirán micro subvenciones para financiar sus propios eventos e incentivos para los estudiantes que se vacunen. Las micro donaciones se distribuirán según la cantidad de alumnos elegibles para la vacuna que estén inscritos en la escuela y podría ser de hasta 3 mil dólares para escuelas con más de 250 estudiantes elegibles.

El Distrito también está facilitando que las familias obtengan las vacunas pediátricas requeridas antes del comienzo del año escolar. Las familias podrán programar su cita en internet para obtener las dosis para menores de 3 a 18 años para que puedan regresar a la escuela.