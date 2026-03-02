EU reporta tres soldados caídos

Washington.- Tres militares estadounidenses murieron y otros cinco resultaron gravemente heridos durante los ataques de Estados Unidos contra Irán, informó el ejército el domingo, lo que marca las primeras bajas estadounidenses en una fuerte ofensiva que el presidente Donald Trump advirtió que podría provocar más pérdidas en las próximas semanas.

El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa Oriente Medio, anunció las muertes, pero no indicó cuándo ni dónde ocurrieron al tiempo que la República Islámica tomó represalias por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel. Señaló que "varios otros sufrieron heridas leves por metralla y conmociones cerebrales" y que iban a regresar al servicio.

"Oramos por la recuperación total de los heridos y enviamos nuestro inmenso amor y eterna gratitud a las familias de los caídos", dijo Trump en un video en su plataforma Truth Social el domingo. "Y, lamentablemente, es probable que haya más antes de que termine. Así son las cosas. Probablemente habrá más, pero haremos todo lo posible para que no sea el caso".

También dijo al Daily Mail que cree que el conflicto podría durar "unas cuatro semanas". Había advertido previamente que los soldados estadounidenses podrían morir o resultar heridos en la operación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras los ataques de Estados Unidos e Israel que mataron al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y otros dirigentes, los contraataques de Irán han impactado bases de Estados Unidos en Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos.

El ejército de Estados Unidos también negó las afirmaciones iraníes de que el portaaviones USS Abraham Lincoln fue alcanzado con misiles balísticos, al señalar en X que "los misiles lanzados ni siquiera se acercaron".

La Guardia Revolucionaria, fuerza paramilitar de Irán, ha amenazado con lanzar su "operación ofensiva más intensa" de la historia, dirigida contra instalaciones militares israelíes y estadounidenses.