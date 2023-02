EU: Rusia nunca vencerá a Ucrania

Varsovia, Polonia.- El presidente estadounidense, Joe Biden, prometió este martes que Washington y sus aliados siempre respaldarán a Kiev y aseguró que Rusia “nunca” vencerá a Ucrania, en un duro discurso plagado de acusaciones en contra del mandatario ruso, Vladímir Putin.

El discurso que Biden pronunció en los jardines del antiguo castillo real de Varsovia no estaba dirigido solo a los cientos de personas que le escuchaban entusiasmadas a pesar del frío, sino también al pueblo estadounidense, al ruso y al de los países del flanco este de la OTAN.

A todos ellos, el mandatario norteamericano quiso trasladarles el mismo mensaje: Estados Unidos y el resto de las democracias de Occidente quieren la paz en Ucrania, mientras que Vladimir Putin -al que calificó de autócrata- solo busca satisfacer su sed de conquista con una sangrienta guerra.

“Ucrania nunca será una victoria para Rusia. ¡Nunca!”, se comprometió el líder estadounidense, quien ensalzó la fortaleza de Kiev casi un año después del inicio de la invasión rusa, cuyo aniversario se cumple el 24 de este mes.

“Kiev se mantiene en pie, fuerte, alta y, lo más importante, sigue siendo libre”, proclamó mientras los cientos de personas que le escuchaban hacían ondear unas pequeñas banderas de EU, Polonia y Ucrania.

“Un año después de que las bombas empezaran a caer y un año después de que los tanques rusos entraran en Ucrania, el país todavía hoy es independiente y libre. Desde Jersón hasta Kiev, esa tierra ha sido recuperada”, afirmó Biden.

RÉPLICA A PUTIN

Hubo otra parte del discurso que buscaba hablar directamente al pueblo ruso y así quiso dejarlo claro el propio Biden, quien usó la ocasión para responder a Putin y asegurar que EU no quiere destruir a Rusia, tal y como el mandatario ruso aseguró este martes en su discurso del estado de la nación.

“Esta noche me dirijo una vez más al pueblo de Rusia: Estados Unidos y las naciones de Europa no buscan controlar o destruir Rusia. Occidente no planea atacar a Rusia como ha dicho Putin hoy”, replicó Biden.