EU señala a cinco empresas telecom como amenaza de seguridad nacional

La Federal Communications Commission (FCC) de Estados Unidos considera a cinco empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones como una amenaza para la seguridad nacional.

Las empresas son Huawei Technologies Co., ZTE Corp., Hytera Communications Corp., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. y Dahua Technology Co.

"Esta lista es un gran paso hacia el restablecimiento de la confianza en nuestras redes de comunicaciones", dijo Jessica Ronsenworcel, presidenta del regulador estadounidense.

En un comunicado, la FCC señala que los estadounidenses confían más que nunca en las redes para trabajar, ir a la escuela o acceder a la atención médica, y deben asegurar que estas comunicaciones sean seguras.

Agregó que esta lista representa una guía que garantiza que no se repitan los errores del pasado ni se utilizarán equipos o servicios que suponen una amenaza para la seguridad nacional del país.