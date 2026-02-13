EU sufre dos incidentes en el Caribe

Washington.- El ejército de Estados Unidos informó el jueves dos incidentes ocurridos en días recientes vinculados al contingente naval que desplegó en el mar Caribe: un infante de Marina que murió tras caer por la borda y una colisión entre dos buques de la Marina en la que dos marineros sufrieron heridas leves.

El cabo segundo Chukwuemeka E. Oforah, de 21 años, cayó del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, informó el sábado el Cuerpo de Infantería de Marina en un comunicado de prensa. El ejército utilizó cinco buques de la Marina, 10 aeronaves y un dron Reaper de la Fuerza Aérea en una "operación de búsqueda y rescate de 72 horas", indica el comunicado, pero fue declarado muerto el martes.

También el jueves, el Comando Sur de Estados Unidos anunció que el destructor USS Truxtun y el buque de abastecimiento USNS Supply chocaron mientras el buque de guerra recibía suministros. La maniobra suele implicar que las embarcaciones naveguen en paralelo.

La colisión ocurrió cuando el buque de abastecimiento reabastecía de combustible al crucero USS Gettysburg por un lado y el Truxtun se aproximó desde el otro. El Comando Sur indicó que dos militares reportaron lesiones leves tras la colisión.

