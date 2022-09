EU suspende vuelos de líneas chinas

Beijing, China.- El gobierno estadounidense suspendió 26 vuelos de aerolíneas chinas desde Estados Unidos a China por una disputa sobre los controles contra el coronavirus luego de una medida similar de Beijing.

El Departamento de Transporte estadounidense se quejó el jueves de que Beijing violó un acuerdo de transporte aéreo y trató de forma injusta a las compañías aéreas en base a un sistema que les obliga a suspender sus vuelos si los pasajeros arrojan positivo por COVID-19.

Los reguladores estadounidenses cancelaron siete vuelos de Air China Ltd. que partían de la Ciudad de Nueva York y de otros 19 con origen en Los Angeles operados por Air China, China Eastern Airlines Ltd., China Southern Airlines Ltd. y Xiamen Airlines Ltd., indicó el departamento.

Fue el mismo número de vuelos de United Airlines, American Airlines y Delta Air Lines que tuvieron que ser suspendidos debido a la política de Beijing para frenar la propagación.

La estrategia de "cero COVID" del gobierno busca impedir que el virus cruce las fronteras del país, mientras que otras naciones han cambiado su enfoque para convivir con la enfermedad. Esto ha hecho que el número de casos sea bajo, pero ha alterado los transportes, la fabricación y el comercio.