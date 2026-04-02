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EU terminará el trabajo en Irán

Donald Trump prometió que las fuerzas estadounidenses seguirían golpeando a Irán muy duro

Por AP

Abril 02, 2026 03:00 a.m.
A
EU terminará el trabajo en Irán

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que las fuerzas armadas estadounidenses "terminarán el trabajo" en Irán pronto, ya que "los objetivos estratégicos centrales están cerca de completarse", haciendo una defensa de la guerra en su primer mensaje nacional desde que el conflicto comenzó hace más de un mes.

Trump tuvo la oportunidad de articular objetivos claros para la guerra después de semanas de expresar objetivos cambiantes y mensajes a menudo contradictorios sobre si está reduciendo o incrementando la intensidad de las operaciones militares.

Pero el mandatario pasó gran parte de su tiempo repitiendo algunas de las mismas cosas que dijo en las últimas semanas, y también insinuó que Estados Unidos estaba cerca de cumplir sus principales objetivos militares en Irán y su cronograma estimado para concluir las operaciones en dos o tres semanas. Prometió que las fuerzas estadounidenses seguirían golpeando a Irán muy duro.

"Durante años, todos han dicho que Irán no puede tener armas nucleares. Pero al final, esas son sólo palabras si no estás dispuesto a actuar cuando llegue el momento", comentó Trump.

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"En estas últimas cuatro semanas, nuestras fuerzas armadas han logrado victorias rápidas, decisivas y abrumadoras en el campo de batalla", aseveró, y arremetió contra la anterior política estadounidense, diciendo que otros presidentes "cometieron errores y yo los estoy corrigiendo".

"La situación ha estado ocurriendo durante 47 años y debería haber manejado mucho antes de que yo llegara al cargo", dijo.

"Vamos a atacarlos con mucha fuerza. En las próximas dos o tres semanas, los vamos a devolver a la Edad de Piedra, que es donde pertenecen", aseguró Trump 

Trump también reconoció el aumento de los precios del petróleo y la volatilidad de los mercados financieros, pero insistió en que serían temporales.

"Que estos terroristas tengan un arma nuclear hubiera sido una amenaza intolerable", dijo Trump en su discurso de 20 minutos para justificar la operación militar Furia Épica, iniciada conjuntamente con Israel el 28 de febrero contra Irán.

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