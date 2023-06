Evacuan a 17 mil civiles ucranianos tras ataque a presa de Kajovka

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 6 (EL UNIVERSAL).- Ucrania anunció la evacuación de "más de 17 mil civiles" de las zonas inundadas en torno a la presa de Kajovka, en el sur, destruida en una explosión de la que Kiev y Moscú se acusaron mutuamente.

"Más de 40 mil personas podrían estar en zonas inundadas. Las autoridades ucranianas evacuan a más de 17 mil personas. Desgraciadamente, más de 25 mil civiles se encuentran en el territorio bajo control ruso", indicó en Twitter el fiscal general ucraniano, Andrii Kostin. Las autoridades de ocupación colocadas por Moscú también afirmaron que planeaban evacuar a los habitantes.

Tras este ataque 24 poblaciones quedaron inundadas, de acuerdo con el ministro del Interior ucraniano, Igor Klymenko.

Además, los daños sufridos en la presa de Nueva Kajovka han causado un serio descenso del nivel del agua en el embalse que se usa para enfriar la planta nuclear de Zaporiyia (ZNPP), que sigue bajando a un ritmo de 5 centímetros por hora, pese a lo cual no hay por ahora un "riesgo inmediato" para la seguridad, según dijo el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi,

En un comunicado, precisó que el nivel del agua en el embalse "estaba a unos 16.4 metros a las 8 de la mañana" y que "si desciende por debajo de 12.7 metros ya no se podrá bombear". No obstante, Rossi aseguró que "hay varias fuentes de agua alternativas".

El secretario general de Naciones Undias, (ONU), António Guterres, calificó de "catástrofe monumental, humanitaria, económica y ecológica" la voladura de la presa ucraniana de Kajovka, en una declaración leída en la ONU.

En medio de acusaciones cruzadas entre Rusia y Ucrania sobre la responsabilidad de la voladura, Guterres dijo que la ONU "no tiene acceso a información independiente sobre las circunstancias" de la destrucción de la presa, y se abstuvo de señalar a ninguno de los países.

"Pero una cosa está clara -matizó-: esta es otra consecuencia devastadora de la invasión rusa de Ucrania".

Casi con los mismos términos se había pronunciado previamente el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg: "La destrucción de Kajovka demuestra la brutalidad de esta guerra y es una consecuencia de la guerra de agresión que el presidente (de Rusia, Vladímir) Putin y Moscú han lanzado contra Ucrania".