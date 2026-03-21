Evacuan a miles por lluvias en Hawái

Honolulu, Hawái.- Las turbias aguas de las inundaciones provocadas por las intensas lluvias inundaron calles, sumergieron vehículos y provocaron órdenes de evacuación el viernes para miles de residentes de localidades al norte de Honolulu, mientras las autoridades advertían sobre la posible fractura de una presa de 120 años.

Las autoridades de Honolulu dijeron a los residentes en un mensaje de emergencia que abandonan el área aguas abajo de la presa de Wahiawa, porque están fracturándose o se espera que lo haga pronto. En la advertencia se indica a los residentes que comparten auto debido al intenso tráfico.

Las sirenas de emergencia sonaron a lo largo de la célebre Costa Norte de Oahu, donde el aumento de las aguas dañó algunas viviendas y vehículos. Las autoridades de Honolulu emitieron una orden de evacuación de "SALGA AHORA" a las 5:35 de la mañana del viernes para Waialua y Haleiwa: "Inundaciones extremadamente peligrosas y la presa de Wahiawa está alta".

Las autoridades han estado vigilando los niveles de la presa desde que una tormenta ocurrida la semana pasada provocó inundaciones catastróficas que arrasaron carreteras y viviendas. Una vez que pasó lo peor, se pronosticó que una tormenta similar pero más débil traería más lluvia durante este fin de semana.

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El gobernador de Hawai Josh Green señaló que se activó a la GN para responder a inundaciones.