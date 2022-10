Evacúan a víctimas de desborde de río en centro de Venezuela

Las autoridades venezolanas advirtieron el martes que existe un riesgo potencial de que aumente el número de viviendas destruidas y dañadas en una barriada del estado central de Aragua, donde fallecieron tres personas arrastradas por un alud provocado por las torrenciales lluvias que azotan a la región.

Varias toneladas de rocas, árboles, lodo y escombros se abrieron paso súbitamente montaña abajo el lunes en El Castaño, un sector acomodado de la ciudad de Maracay, a unos 150 kilómetros al oeste de Caracas, dejando decenas de viviendas "aisladas y en riesgo", indicó Protección Civil en un comunicado. Las autoridades han tenido que usar helicópteros para evacuar a muchos de los afectados.

El presidente Nicolás Maduro anunció la noche del lunes que además de los tres fallecidos unas 50 viviendas resultaron dañadas por el desbordamiento del río El Castaño, al norte de la capital del estado Aragua, la región más golpeada en las últimas semanas por las torrenciales lluvias provocadas por las más recientes ondas tropicales que pasaron frente al Caribe venezolano.

El desastre se produjo una semana después de que se desmoronó parte de la montaña que flanquea Las Tejerías, a unos 65 kilómetros al este de El Castaño, donde se han contabilizado hasta ahora 54 fallecidos y ocho desaparecidos. Además, según cifras oficialas, en Las Tejerías 400 viviendas quedaron completamente destruidas y cerca de 800 con daños moderados a graves. También fueron dañadas escuelas primarias, un liceo y más de dos decenas de empresas.

En El Castaño casas de tres pisos quedaron cubiertas de lodo y la calle principal del barrio se convirtió en un río caudaloso por varias horas.

"No es fácil ver cómo la gente se va. Cómo las casas se van" arrastradas por una gran masa de agua y lodo, dijo a The Associated Press Emiyexi Dorante, una empleada doméstica que como muchas otras buscaba regresar a su casa luego de que las viviendas donde trabajaban fueron destruidas.

Dorante destacó que muchos se salvaron milagrosamente cuando en algunos sectores los escombros frenaron o desviaron las fuertes corrientes de agua.

"Fue la respuesta de Dios... Pronto vamos a salir de acá", comentó Dorante mientras varios helicópteros sobrevolaban el lugar.

Algunos heridos fueron evacuados en helicóptero con la ayuda de bomberos y voluntarios.