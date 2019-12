Evo Morales asegura que dejó el poder en Bolivia por un "golpe al litio"

El expresidente de Bolivia Evo Morales aseguró este lunes que se vio forzado a renunciar al poder por un "golpe al litio", uno de los principales recursos del país, y culpó directamente a Estados Unidos de provocar una "guerra sucia".



Morales, que llegó el pasado jueves a Argentina, donde pidió refugio político después de estar asilado en México, se mostró "convencido" de que su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), vencerá en los próximos comicios de Bolivia, después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) denunciara "irregularidades" en las elecciones anteriores.



En su primera aparición en los medios desde que llegó a Argentina, el expresidente afirmó en una entrevista con C5N que lo ocurrido en su país fue un "golpe al litio" y cree que la actual crisis política comenzó con su proyecto de industrialización de este recurso.



"Convocaron a una licitación pública internacional para tener socios y aprobaron China y Alemania, y Estados Unidos quedó fuera de esta gran industrialización de litio (...). Como Estados Unidos quedó fuera, ahí empezó el problema", sostuvo.



"Cuando Estados Unidos muerde no suelta", expresó el exmandatario, quien consideró que ahora, bajo el Gobierno interino de Jeanine Áñez, puede haber fraude "de verdad".



Morales llegó a Argentina después de su paso por México, donde reveló que al principio estuvo "triste" y "destrozado", pero aseguró que ahora se siente "fortalecido" y dirigirá desde este país la campaña del MAS para las próximas elecciones, aún sin fecha definida.



En cuanto a los posibles contendientes de su partido a la Presidencia, el dirigente político mencionó a Diego Pary, David Choquehuanca, Luis Arce, Adriana Salvatierra y a Andrónico Rodríguez, y declaró que llevarán de cara a las urnas a un "candidato unitario".



Morales consideró que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, es un instrumento de Estados Unidos y por ello pidió que de cara a los próximos comicios se desplacen delegaciones de las Naciones Unidas, de "países amigos de Europa y América Latina" e incluso una misión del papa Francisco para que hagan seguimientos "desde el primer momento".



Hasta este lunes, el expresidente boliviano no había concedido entrevistas a medios argentinos, ya el Gobierno argentino le pidió no hacer declaraciones políticas, aunque se mostró muy activo en su cuenta de Twitter.



El domingo 10 de noviembre, Evo Morales renunció a la Presidencia después de que la OEA emitiera un informe sobre "graves irregularidades" en las elecciones de octubre, en las que él fue proclamado vencedor para un cuarto mandato consecutivo.



Morales había aceptado repetir las elecciones, pero su Gobierno se fue desmoronando y tanto la Policía como las Fuerzas Armadas le sugirieron su renuncia, algo que él calificó de "golpe de Estado".



Jeanine Áñez, hasta entonces una senadora de la oposición, activó el 12 de noviembre la línea sucesoria para asumir el poder de forma transitoria hasta nuevas elecciones.



La violencia desde el día después de los fallidos comicios de octubre deja al menos 35 muertos y 832 heridos, según la Defensoría del Pueblo de Bolivia.