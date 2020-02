Evo Morales denunciará la sustracción de documentos personales

El expresidente boliviano Evo Morales dijo este domingo que denunciará internacionalmente la sustracción de documentos personales, que el exmandatario necesita para inscribirse como candidato a la Asamblea Legislativa en las elecciones generales de mayo próximo.



"Vamos a denunciar ante instancias internacionales la sustracción de mis documentos, la desaparición del Poder Notarial y mi libreta del Servicio Militar, que obtuve dignamente en 1978", dijo Morales a través de su cuenta en la red social Twitter.



El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) ya había denunciado públicamente el viernes último el secuestro de esta documentación cuando fue detenida su apoderada Patricia Hermosa, responsable de realizar los trámites para la postulación de Morales como asambleísta.



"Quieren amedrentarnos, pero no lo lograrán", afirmó este domingo Morales desde Argentina, donde permanece desde el 12 de diciembre pasado.



El plazo para la inscripción de candidaturas para las elecciones de mayo vence mañana, lunes, por la tarde.



Hasta ese momento las organizaciones políticas deben presentar los documentos requeridos de cada candidato ante el Tribunal Electoral, que el martes comenzará el proceso para revisar la documentación presentada y determinar si habilita o no cada postulación.



Morales adelantó que presentará "una denuncia ante la Fiscalía por este robo agravado del que son responsables el ministro (de Interior) de facto, Arturo Murillo y el coronel Iván Rojas de la FELCC" (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen).



El abogado de Patricia Hermosa, Martín Irusta, explicó este sábado a medios bolivianos que, cuando se procedió al trámite de reconocimiento de la documentación que se le había secuestrado a la apoderada de Morales, Hermosa hizo constar que faltaba el original y la fotocopia de la libreta de Servicio Militar del expresidente.



El reglamento para la inscripción y registro de candidaturas para las elecciones generales de este año aprobado el 23 de enero por el Tribunal Supremo Electoral establece entre los requisitos que quien presente una candidatura debe "contar con libreta de servicio militar en el caso de los hombres".



El mismo reglamento indica que el Tribunal verificará la presentación, entre otros documentos, del certificado original de nacimiento y la fotocopia de la libreta de Servicio Militar de los inscritos.



"Frente a la persecución, pido a todas y todos los bolivianos mucha responsabilidad y unidad", añadió el ex jefe de Estado.



Morales renunció a la Presidencia de Bolivia el 10 de noviembre pasado, presionado por las Fuerzas Armadas, tras lo cual estuvo un mes asilado en México y luego pidió refugio en la Argentina.



El expresidente reveló el pasado viernes que pretende presentar su candidatura como diputado o senador en los comicios generales del próximo 3 de mayo, para los que además trabaja como jefe de campaña del MAS desde Argentina.



El Tribunal Electoral convocó a nuevas elecciones en mayo luego de haber anulado los comicios del 20 de octubre en los que Morales obtuvo su cuarto mandato consecutivo, en medio de cuestionamientos de la oposición sobre fraude y tras un informe de la Organización de Estados Americanos sobre irregularidades.