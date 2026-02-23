Exabogado del ICE denuncia deficiencias en capacitación de agentes

WASHINGTON (AP) — El programa de adiestramiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para los nuevos reclutas es "deficiente, defectuoso y fallido", aseguró el lunes un exabogado de la agencia responsable de la capacitación de los nuevos agentes de deportación.

Exabogado del ICE denuncia deficiencias en capacitación

Los comentarios de Ryan Schwank durante un foro celebrado por legisladores demócratas se producen en un momento de intenso escrutinio sobre los agentes encargados de ejecutar la agenda de deportaciones del presidente Donald Trump.

Críticos, entre ellos grupos activistas y políticos demócratas, han acusado a los agentes de deportación de usar fuerza excesiva al momento de detener a inmigrantes, agredir a transeúntes que graban sus acciones y no respetar las protecciones constitucionales de las personas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aumenta rápidamente su número de agentes de deportación, desatando preocupación de que sacrifique una selección y capacitación adecuada ante el apuro de colocarlos en el terreno. La agencia rechazó que esté tomando atajos y asegura que los nuevos agentes reciben adiestramiento en el manejo de armas de fuego, políticas sobre el uso de la fuerza y la manera segura de detener a una persona.

Audiencia y documentos revelan recortes en formación

Schwank testificó en una audiencia organizada por el senador demócrata Richard Blumenthal y el representante Robert Garcia. La oficina de Blumenthal señaló que Schwank renunció a la agencia apenas el pasado 13 de febrero.

"Estoy aquí porque tengo el deber de informar que el programa de capacitación que requiere la ley en la academia del ICE es deficiente, defectuoso y fallido", señaló Schwank, refiriéndose por sus iniciales al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

También acusó al departamento de desmantelar el programa de formación para nuevos agentes de deportación y de mentir sobre lo que estaban haciendo.

"El DHS le dijo a la población que los nuevos cadetes reciben toda la capacitación que necesitan para desempeñar sus funciones, que no se ha recortado ningún material o estándar crítico", añadió. "Eso es mentira. El ICE recortó el programa y eliminó tantas partes esenciales al grado que lo que queda es un peligroso cascarón".

El evento del lunes fue el tercer foro que celebran los dos demócratas para examinar la manera en que el ICE capacita a miles de reclutas y el comportamiento de esos agentes una vez que están en las calles. Ambos han criticado abiertamente el comportamiento de los agentes del ICE. Al inicio de la audiencia, Blumenthal agradeció a los testigos por su "valentía".

La oficina de Blumenthal señaló que Schwank fue uno de dos denunciantes anónimos que se presentaron anteriormente para revelar una nueva política del ICE que autoriza a los agentes de deportación a entrar por la fuerza en la vivienda de un inmigrante para expulsarlo del país, incluso si no tienen una orden firmada por un juez.

Su oficina también dio a conocer decenas de páginas de documentos relacionados con la capacitación de los nuevos agentes de deportación, y señaló que la revelación provino de denunciantes.

La oficina de Blumenthal sostuvo que los documentos demostraban "recortes drásticos" en la forma en que se capacita y evalúa a los nuevos agentes de deportación. Eso incluye cambios en la cantidad de exámenes que los agentes deben aprobar, las clases que deben tomar y las horas de entrenamiento.

"El entrenamiento ha sido truncado y reducido, tanto en el número de cursos como en políticas sustantivas", indicó el senador al inicio de la audiencia.

Respuesta oficial del DHS sobre capacitación

El DHS negó enérgicamente que haya eliminado requisitos de capacitación o reducido las exigencias para los agentes. Los reclutas del ICE reciben 56 días de adiestramiento y 28 días en promedio de capacitación en el puesto de trabajo, indicó la agencia el lunes en respuesta a una consulta sobre las acusaciones formuladas durante el foro.

"A pesar de las falsas afirmaciones de los medios y de políticos de ciudades santuario, no se ha recortado ninguna hora de capacitación. Nuestros agentes reciben un extenso adiestramiento en el uso de armas de fuego, se les enseñan tácticas de desescalada y reciben instrucción integral sobre la Cuarta y la Quinta Enmienda", indicó la portavoz del departamento, Lauren Bis, en un comunicado por correo electrónico.

También indicó que los reclutas del ICE reciben supervisión en el trabajo después de graduarse de la academia.

El departamento ha "simplificado la capacitación para reducir redundancias e incorporar avances tecnológicos, sin sacrificar el contenido básico de las materias", añadió Bis.

Los documentos muestran que el ICE está eliminando más de una decena de "exámenes prácticos" que debían aprobar los agentes de deportación, según análisis de personal demócrata en el Senado. Además, el ICE parece haber recortado varias clases del adiestramiento, incluida la "Capacitación de simulación sobre el uso de la fuerza".

Los agentes de deportación parecen estar recibiendo menos horas de capacitación en general, según los documentos.