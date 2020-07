Excepcional la visita de López Obrador a EU, asegura Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como "excepcional" la visita que realiza su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que a pesar de adversidades y apuestas en contra, ambos mandatarios han tenido una muy buena relación desde el principio, por lo que "ya han aprendido a no apostar en contra de nosotros".

En la Casa Blanca, al emitir un mensaje previo a la cena que ofrece esta noche en honor al mandatario mexicano, Donald Trump resaltó las contribuciones que realizan los millones de mexico-americanos en ese país.

"Me gustaría decirle que ha sido un placer tenerlo con nosotros el día de hoy y ha sido un privilegio tenerlo como amigo. Hemos tenido una relación muy buena desde el principio, a pesar de las adversidades y de las apuestas en contra, pero creo que ya han aprendido a no apostar en contra de nosotros".

"Las personas de México y los Estados Unidos se conjuntan en una fe compartida en este continente, somos naciones soberanas orgullosas, unidas por la devoción y el sacrificio, los trabajadores que aman y su país y dan todo lo que tienen para crear una mejor vida para ellos y para sus hijos.

"En los Estados Unidos las contribuciones extraordinarias de mexicanos americanos se sienten en todas las industrias, y en todas las comunidades de nuestra nación, el comercio, la ciencia, en todos lados, el pueblo de México es valioso".

En la Casa Blanca, el mandatario estadounidense señaló que los mexico-americanos han implementado e impulsado empresas e industrias, además de ser parte de cuerpos de policías y de las fuerzas militares.

"Aquí reflexionamos sobre lo que han logrado nuestros pueblos en conjunto a través de varias generaciones, y aprovechamos las oportunidades que se nos presenten en el futuro. Estamos en una región que toca ambos océanos y estamos bendecidos con las personas más bendecidas y talentosas del mundo, todo tiene que ver con los pueblos".

Donald Trump apuntó que ambas naciones podrán desencadenar un mayor potencial y mayor prosperidad para sus ciudadanos.

"Con esta visita nunca he podido tener más confianza sobre el destino de este continente majestuoso, que nunca estará en mejores manos y nunca tendrá un mejor futuro. Una vez más le gustaría agradecerle por estar aquí el día de hoy, es un honor estar aquí con ustedes", finalizó.