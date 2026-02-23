logo pulso
Exembajador Mandelson investigado y liberado en Reino Unido

Peter Mandelson, exembajador en EE.UU., fue arrestado en Camden y liberado bajo fianza mientras continúa la investigación.

Por AP

Febrero 23, 2026 09:34 p.m.
A
Exembajador Mandelson investigado y liberado en Reino Unido

LONDRES (AP) — La policía británica informó que Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en Estados Unidos, ha sido liberado bajo fianza después de que fuera arrestado en una investigación derivada de los archivos de Epstein.

Arresto y traslado para interrogatorio

Un portavoz de la Policía Metropolitana dijo en un comunicado que "un hombre de 72 años arrestado bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público ha sido puesto en libertad bajo fianza a la espera de nuevas investigaciones".

"Fue arrestado en una dirección de Camden el lunes 23 de febrero y fue trasladado a una comisaría de Londres para ser interrogado", añade el comunicado. "Esto se produce tras órdenes de registro en dos direcciones en las zonas de Wiltshire y Camden".

Investigación y limitaciones informativas


Investigación y limitaciones informativas

"No podemos proporcionar más información en esta etapa para evitar perjudicar la integridad de la investigación", agregó.

SLP

AP

Peter Mandelson, exembajador en EE.UU., fue arrestado en Camden y liberado bajo fianza mientras continúa la investigación.

