Exfuncionario mata a su esposa y se suicida

Annandale, Virginia.- El ex vicegobernador de Virginia Justin Fairfax se enfrentaba a un plazo ordenado por un tribunal para mudarse de la casa familiar antes de que, según la policía, matara a su esposa y después se suicidara.

Fairfax, de 47 años, y su esposa, la doctora Cerina Fairfax, de 49, fueron hallados muertos en su casa en Annandale después de que su hijo llamó al 911 poco después de la medianoche, indicó el jefe de la Policía del condado Fairfax, Kevin Davis.

La pareja parecía estar atravesando un divorcio complicado, pero seguía viviendo en la misma casa con sus dos hijos adolescentes, quienes estaban en el hogar cuando ocurrieron las muertes.

Cerina Fairfax dijo en documentos judiciales que se separaron hace casi dos años y que presentó la demanda de divorcio el verano pasado.

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Un juez el mes pasado le ordenó a Justin Fairfax mudarse antes de finales de abril. Davis dijo que en enero, agentes acudieron a la casa después de que Justin Fairfax alegara que su esposa lo había agredido.

"Al parecer la señora Fairfax, durante estos procedimientos de divorcio, instaló muchas cámaras dentro de la casa".