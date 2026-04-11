Exitosa misión de Artemis II

Houston, Texas.- Los astronautas de la misión Artemis II regresaron a la Tierra el viernes y se amerizaron en el océano Pacífico para concluir el primer viaje de la humanidad a la Luna en más de medio siglo.

Fue un regreso triunfal para la tripulación de cuatro, cuyo sobrevuelo lunar reveló no sólo extensas franjas de la cara oculta de la Luna, sino también un eclipse solar total. Salieron de su cápsula, a la luz del sol, uno por uno.

El comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen entraron en la atmósfera a una velocidad de Mach 33 —o 33 veces la velocidad del sonido—, una marcha vertiginosa no vista desde los viajes lunares Apolo de la NASA en las décadas de 1960 y 1970. Su cápsula Orión, denominada Integrity, hizo el descenso con piloto automático.

La tensión aumentaba en el Control de Misión a medida que la cápsula quedaba envuelta en plasma al rojo vivo durante el punto de máxima temperatura y las comunicaciones se interrumpían, algo previsto.

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Todas las miradas estaban puestas en el escudo térmico de la cápsula, que protege la vida de los astronautas y debe soportar millas de grados de calor durante el reingreso. En el único vuelo de prueba de la nave, realizado sin tripulación en 2022, el exterior chamuscado del escudo regresó a la Tierra con un aspecto parecido al de los cráteres de la Luna.

Al igual que tantos otros, el director principal de vuelo, Jeff Radigan, estaba preparado para sentir algo de ese "miedo irracional que forma parte de la naturaleza humana", especialmente durante los seis minutos en que se interrumpieron las comunicaciones, antes de la apertura de las paracaídas. El buque de recuperación USS John P. Murtha aguardaba la llegada de la tripulación frente a la costa de San Diego, junto con un escuadrón de aviones y helicópteros militares.

Las familias de los cuatro astronautas se apiñaron en la sala de observación del Control de Misión, donde se estallaron vítores cuando la cápsula salió de la interrupción de comunicaciones y de nuevo al amerizar.

"Estamos de vuelta en el negocio de enviar astronautas a la Luna, traerlos de regreso sanos y salvos y preparar el terreno para una serie más", dijo el viernes el administrador de la NASA, Jared Isaacman, desde el buque de recuperación. "Esto es sólo el comienzo", resaltó.