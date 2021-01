Facebook abre portal de noticias en Reino Unido

Las redes sociales han demostrado ser un gran medio no solo para que las personas se mantengan en contacto con sus conocidos sino también para informarse sobre lo que sucede en su localidad, país y el mundo entero. Facebook es consciente de ello y está impulsando una nueva sección de noticias que ahora está disponible en el Reino Unido.

La pestaña Facebook News solo estaba disponible en Estados Unidos, sin embargo la red social está expandiendo el alcance de su propuesta, un portal de noticias dedicado y curado, al que se accede a través de una pestaña en el menú de la aplicación de Android o iOS.

El portal se lanzará con el contenido de cientos de organizaciones de medios locales y nacionales, incluidos Channel 4 News, Daily Mail Group, DC Thomson, Financial Times, Sky News y Telegraph Media Group., The Economist, The Guardian, The Independent y cientos de sitios de noticias locales de incluyendo varios de estilo de vida como GQ, Cosmopolitan, Glamour y Vogue.

Al igual que con la versión de Estados Unidos, los usuarios del Reino Unido recibirán una lista de las mejores noticias seleccionadas cada día, además de historias personalizadas basadas en fuentes de noticias que ya sigan o correspondan con sus intereses. También encontrarán secciones de noticias dedicadas a deportes, entretenimiento, salud, ciencia y tecnología.

Los usuarios podrán indicar cuándo les gustan las historias o cuándo quieren ocultarlas para entrenar mejor los algoritmos y que les muestren aquello que podría gustarles.

Facebook anunció que, para lo anterior, trabajará con un servicio llamado Upday para seleccionar las historias que aparecen en la pestaña News. "El producto es una combinación de historias destacadas seleccionadas y enlaces personalizados elegidos por algoritmo", dijo un portavoz.

La intención de la herramienta también es lograr que Facebook News proporcione una combinación de noticias más equilibrada a las personas que, normalmente, solo reciben vistas de sitios a los que ya siguen o de temas en los que han mostrado interés antes.

La compañía también compartió que planea llevar la sección de noticias a Francia y Alemania. Aunque no dio fechas para ello. De hecho, hay que recordar que la expansión de Facebook News no ha sido rápida. El servicio se lanzó por primera vez como prueba en los Estados Unidos en octubre de 2019 y fue implementada para todos los usuarios en junio pasado.

Beneficio para los medios

Aunque Facebook no ha dado detalles sobre el trato al que llegó con los medios de comunicación que participarán en su iniciativa News, se especula que ascienden a decenas de millones de libras.

Por supuesto Facebook ganará miles de millones en ingresos publicitarios, sin embargo, el que las empresas de noticias reciban una ganancia por mostrar su contenido es algo positivo, sobre todo considerando que están perdiendo ingresos en publicidad precisamente a consecuencia del poder de plataformas como Facebook y Google.

Y es que actualmente son millones las personas que utilizan las fuentes de noticias en Facebook y otros sitios sociales para ponerse al día con los acontecimientos mundiales mientras buscan publicaciones de amigos, grupos y páginas que siguen. Facebook News apunta a llevar eso un paso más allá, como una página seleccionada para enlaces y titulares de cientos de publicaciones para brindar a los usuarios un lugar único para leer las historias del momento.

También parece ser una buena jugada de Facebook que, al igual que otras empresas tecnológicas, está siendo cuestionada en Europa debido a su alcance y por posibles prácticas que desalientan la competencia y afectan a empresas locales, como los medios de comunicación.

La pestaña de noticias, dicen los especialistas, es también un intento más de Facebook para dejar de ser vista como una simple red social y que los usuarios la consideren como una opción para entretenerse, informarse y hasta comprar y encontrar empleo.