Facebook paga a sus usuarios para entender su impacto en elecciones

¿Puedes sobrevivir unos días sin entrar a tus perfiles de Facebook o Instagram? Pues Facebook está buscando a usuarios que sean capaces de hacerlo y los recompensará monetariamente como parte de un experimento a través del cual quiere entender el impacto de sus plataformas en las elecciones.

Como probablemente ya has adivinado, el programa de recompensas solo es válido en los Estados Unidos pero, aun así, vale mucho la pena conocer de qué se trata la investigación de la compañía de cara a las elecciones presidenciales que se realizarán en noviembre próximo.

Facebook está enviando una invitación a usuarios estadounidenses para participar en un estudio que les ofrece dinero a cambio de desactivar sus cuentas. No quiere decir que eliminen sus perfil, solo que cierren sus sesiones por un tiempo definido.

Esta propuesta fue dada a conocer por el Washington Post en donde, inicialmente se decía que estaría disponible para Instagram, pero ahora también se ha habilitado para la red social Facebook y se han dado más detalles de lo que buscarán lograr.

Adultos en los Estados Unidos, seleccionados por Facebook, pueden seleccionar una de las tres recompensas económicas de 10, 15 o 20 dólares, (unos 215, 320 o 430 pesos) por dejar de utilizar sus cuentas por un tiempo determinado, el cual puede ir desde una hasta seis semanas. El pago es semanal.

Un estudio interesante

En el blog de la compañía se explica que: Facebook se ha convertido en un escenario para el debate democrático, entre ciudadanos, entre candidatos y votantes, y para que los activistas y los grupos de defensa también presenten sus argumentos. Mucho de eso es positivo: estridente, a menudo intenso, pero sin duda ahora forma parte del tejido de una democracia abierta".

Dado lo anterior es que la plataforma acepta que tiene una gran responsabilidad y, afirma, trabaja constantemente para mejorar la manera en que sus servicios fomentan la participación democrática". Incluso menciona los efectos que las redes sociales tuvieron en las anteriores elecciones presidenciales. "Las elecciones estadounidenses de 2016 expusieron el riesgo de que se abuse de las redes sociales para interferir en las elecciones, y la desinformación y la polarización política también se manifiestan claramente en las plataformas sociales".

Es por ello que en esta ocasión están realizando una investigación con la intención de comprender mejor si las redes sociales nos polarizan más como sociedad, o si reflejan en gran medida las divisiones que ya existen; si ayuda a la gente a estar mejor informada sobre política, o menos; o si afecta las actitudes de las personas hacia el gobierno y la democracia, incluyendo si votan y cómo.

Es así que, para comprender el impacto de Facebook e Instagram en las actitudes y comportamientos políticos clave durante las elecciones de Estados Unidos 2020, la compañía se alió con académicos externos independientes quienes tendrán libertad para evaluar por lo que no serán pagados por Facebook y tampoco responderán a ella de manera que sus resultados sean objetivos. Incluso, su análisis será publicado en revistas académicas de acceso abierto y gratuito.

La compañía también afirmó que solicitará el consentimiento explícito de quienes participen en la investigación pues sabrán exactamente cómo y por qué se utilizarán sus datos.

"Esta investigación es parte del esfuerzo más amplio de Facebook para proteger las elecciones. Como empresa, hemos analizado detenidamente qué salió mal con la interferencia rusa en 2016 e hicimos algunos cambios importantes. Ahora hay tres veces más personas trabajando en temas de seguridad y protección, más de 35 mil en total, y trabajamos en estrecha colaboración con el gobierno y las fuerzas del orden. Facebook ha ayudado a combatir la interferencia en más de 200 elecciones desde 2017 y ha reducido las noticias falsas en su plataforma en más del 50%, según estudios independientes", afirmó la compañía.

Y finalizó: "Esta investigación no resolverá todos los debates sobre las redes sociales y la democracia, pero esperamos que los investigadores mejoren la comprensión de la sociedad sobre la intersección de la tecnología y la democracia. Las respuestas nos ayudarán a todos a dar forma a las reglas del camino para Internet, en beneficio de nuestra democracia y de la sociedad en su conjunto".