Facebook pagará a medios en Reino Unido por información de calidad

Las redes sociales son medios en donde millones de personas se mantienen al día de lo que sucede en el mundo. Sin embargo, por muy útiles que sean, estas plataformas también se llenan de información falsa o imprecisa. Buscando una solución, Facebook no solo lanzará una nueva pestaña de noticias en el Reino Unido sino que pagará para mostrar algunos de los artículos.

Se estima que sea en enero cuando Facebook lance su sección de Noticias en el Reino Unido, iniciativa a la que destinará millones de libras cada año para pagar a los editores de noticias para licenciar sus artículos, de acuerdo con una publicación del medio The Guardian.

En un artículo que anuncia el lanzamiento de esta herramienta también se menciona que Facebook tiene como objetivo ayudar a los editores a expandir su audiencia, beneficiando potencialmente tanto a su número de suscriptores como sus ingresos publicitarios. Esto es una buena noticia para los medios que no solo recibirán mayor exposición a sus contenidos sino que ganarán dinero directamente de Facebook.

Aunque Facebook no ha dado detalles de cuánto dinero espera pagar como parte del plan, The Guardian informa que algunos editores que serán parte de esta iniciativa en 2021 esperan ganar millones de libras al año con el servicio.

Hasta ahora, el gigante de las redes sociales dice que ya se ha asociado con más de una docena de editores para el servicio, incluidos Guardian Media Group, Reach (cuyos títulos incluyen Daily Mirror, Daily Express y publicaciones locales como Manchester Evening News y Liverpool Echo), The Economist, y el editor de Wired y GQ, Conde Nast, aunque Facebook dice que espera que más editores se registren antes del lanzamiento.

Similar a cómo funciona en otros países del mundo, la pestaña de noticias consistirá en una combinación de historias seleccionadas y personalizadas. Se proporcionarán resúmenes de noticias para las historias más importantes, dirigiendo a los lectores hacia "informes originales y autorizados", y el servicio también recomendará nuevos temas y artículos según lo que la gente elija leer y compartir.

La directora de asociaciones de noticias de Facebook en el norte de Europa, Sarah Brown, le dijo a The Guardian que los curadores de noticias de Facebook prestarán atención a la calidad de los informes y el suministro de artículos de noticias individuales al elegir cuál destacar.

Planes para más países

La pestaña Noticias de Facebook se lanzó oficialmente en los Estados Unidos a principios de este año y la compañía asegura que el 95% del tráfico que los editores han ganado a través del servicio proviene de nuevas audiencias.

Asimismo, en agosto, la compañía dijo que estaba considerando expandir el servicio a más países, incluidos el Reino Unido, Alemania, Francia, India y Brasil en los próximos "seis meses a un año". Ahora se sabe que Facebook ya está en negociaciones activas para lanzar el servicio en Francia y Alemania, aunque no se menciona a Brasil o India.

Al parecer una de las razones por la que decidió acelerar el lanzamiento del servicio en el Reino Unido es que el país ha aprobado la creación de un nuevo regulador llamado Unidad de Mercados Digitales que tiene la tarea de redactar y hacer cumplir un nuevo código de prácticas para los gigantes tecnológicos que operan en el país. La formación del regulador sigue las preocupaciones sobre Facebook y el dominio de Google en el mercado de la publicidad en línea.

También hay que decir que, además de lanzar Facebook News en el país, Facebook dice que está ampliando su Proyecto de Noticias Comunitarias que, asegura, ha financiado la formación de 80 periodistas durante los últimos dos años. El programa se extenderá por un año y tendrá una inversión de 3 millones de dólares, lo que podría ofrecer un año adicional de capacitación a poco más de la mitad de los periodistas existentes en el esquema, además de reclutar "docena de nuevos reporteros".