Facebook también excluye vídeo de Bolsonaro en que cuestiona aislamiento

Facebook e Instagram siguieron este lunes los pasos de Twitter y decidieron excluir un vídeo en el que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, desafiaba las medidas de aislamiento defendidas por las autoridades sanitarias para combatir la pandemia del coronavirus.



En un comunicado, la compañía creada por Mark Zuckerberg informó que decidió borrar la publicación debido a que su política "no permite desinformación que pueda causar daños reales a las personas".



En el vídeo, Bolsonaro, de 65 años, conversa con un vendedor ambulante en Taguatinga, una de las ciudades satélites de la capital Brasilia, pese a las restricciones impuestas por diferentes estados brasileños para frenar el avance de la COVID-19, que en Brasil ya ha dejado 159 muertos y 4.579 casos confirmados.



"He hablado con el pueblo y ellos quieren trabajar. Es lo que he dicho desde el comienzo. Vamos tomar cuidado, mayor de 65 (años) que se quede en casa", señaló Bolsonaro, uno de los más escépticos sobre la gravedad del coronavirus y partidario del fin del aislamiento social.



También comentó a los vecinos que la cloroquina, un medicamento usado contra la malaria y otras enfermedades, "está funcionando en todos los lugares", pese que a su eficacia contra el coronavirus todavía no ha sido probada científicamente.



"Retiramos contenido en Facebook e Instagram que viola nuestras Normas de Comunidad, que no permite la desinformación que pueda causar daños reales a las personas", subrayó la empresa en el comunicado.



Facebook, propietaria de Instagram, ha anunciado diversas iniciativas para contribuir en la lucha contra el coronavirus, entre las que se encuentran medidas para frenar la desinformación y las "noticias falsas" y aumentar la difusión de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



La empresa con sede en Menlo Park tomó la decisión de excluir el vídeo de Bolsonaro tan solo un día después de que Twitter hiciera lo propio al considerar que la publicación "incumplió las reglas" de la red social.