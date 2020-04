Fallaron acciones tibias contra el virus: expertos

Especialistas extranjeros que estudian el comportamiento del Covid-19 en países como Irán, España, Italia, China y Estados Unidos explicaron a EL UNIVERSAL que los gobiernos en esas naciones cometieron errores similares -como no adoptar medidas estrictas de control en los momentos iniciales de la epidemia- que al final desbordaron sus sistemas de salud.

La mayor parte de los gobiernos del mundo adoptaron una actitud de "esperar a ver qué ocurre", lo que puede ser fatal, apuntó Moritz Kraemer, especialista de la Universidad de Oxford.

En China se implementaron las restricciones de viajes tres semanas después de que hubiera casos confirmados, lo que fue demasiado tarde para contener el brote, dijo.

"Italia, Estados Unidos y España no se lo tomaron en serio. Durante semanas no vieron el contagio comunitario", consideró Kamiar Alaei, experto iraní en política sanitaria.

En México, el 27 de febrero se confirmó el primer caso de Covid-19 y las clases fueron suspendidas de manera paulatina a nivel nacional a partir del 17 de marzo, casi tres semanas después. Pasaron 10 días más antes de un paro laboral.

En cambio, en Hong Kong -uno de los lugares de contención exitosa- en menos de dos semanas, "con cinco enfermos detectados, se cerraron las escuelas y se decretó un paro casi total. El número de defunciones en la ciudad es de cuatro personas", dijo Ben Cowling, jefe del Departamento de Epidemiología de la universidad de ese país.