Fallece la amiga de Monica Lewinsky que expuso su relación con Bill Clinton

Linda Tripp, la amiga íntima de Monica Lewinsky que terminó traicionándola al revelar su relación con el expresidente Bill Clinton (1993-2001), falleció en EE.UU. en circunstancias que aún se desconocen, pero no por COVID-19, informaron este miércoles medios de comunicación.



En una entrada en su perfil de Facebook, recogida por medios de comunicación, antes de volver completamente privada su cuenta, la hija de la fallecida, Allison Tripp Foley, anunciaba anoche que su madre "estaba abandonando este mundo".



Tripp Foley explicaba que estaba junto al lecho de su madre y pedía oraciones para "un proceso indoloro para la mujer más fuerte" que ha conocido.



La hija no reveló la enfermedad de su madre pero confirmó al medio TMZ que no había contraído el coronavirus, mientras que algunas fuentes han señalado que padecía cáncer.



Tripp era funcionaria cuando grabó a escondidas una conversación con Lewinsky en la que esta hablaba de su relación con el entonces presidente.



En 1998, entregó al fiscal independiente Kenneth Starr veinte horas de grabaciones secretas, en las que Lewinsky le contaba los pormenores de la relación sexual que había mantenido con el mandatario cuando era becaria en la Casa Blanca.



La revelación desató un escándalo que redundó en el juicio político contra Clinton, quien negó que hubiera tenido una relación con su exbecaria, lo que le valió un cargo de perjurio cuando fue imputado políticamente por el Congreso.



Antes de que su fallecimiento trascendiera, Lewinsky expresó este miércoles su apoyo a Tripp en Twitter: "No importa el pasado, tras oír que Linda Tripp está muy gravemente enferma, espero que se recupere. No puedo imaginar lo difícil que tiene que ser para su familia".



Tripp fue trasladada al Pentágono desde la Casa Blanca después de que se confirmara que había hecho las grabaciones de manera ilegal.



Según sus abogados, tanto el Pentágono como el Gobierno federal violaron su privacidad al filtrar información de que había solicitado un trabajo que estaba por debajo del rango y el salario de sus funciones anteriores.



Finalmente, la mujer fue despedida por las autoridades del Ministerio de Defensa en enero de 2001 al concluir el Gobierno de Clinton.



Dos años más tarde, Tripp alcanzó un acuerdo extrajudicial por el que recibió una compensación del Ejecutivo a cambio de retirar los cargos presentados contra el Departamento de Defensa y la Casa Blanca por violar su privacidad.