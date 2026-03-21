Fallecen 10 personas por incendio en fábrica

Seúl, Corea del Sur.- Los equipos de rescate de Corea del Sur recuperaron 10 cuerpos el sábado de los restos calcinados de una fábrica de autopartes en la ciudad central de Daejeon, donde un incendio, probablemente provocado por una explosión, dejó al menos 59 heridos y cuatro desaparecidos.

El Ministerio del Interior y Seguridad informó que 25 personas resultaron gravemente heridas, pero las autoridades no confirmaron de momento si la vida de alguno corría peligro. Se desplegaron más de 500 bomberos, policías y personal de emergencias para contener el incendio y realizar operaciones de rescate después de que el fuego se desató el viernes por la tarde.

Videos y fotos del lugar mostraban una densa humareda gris saliendo del complejo y a algunos trabajadores saltando desde un edificio.

Nam Deuk-woo, jefe de bomberos del distrito de Daedeok de la ciudad, indicó que el incendio destruyó un edificio de la fábrica al que los bomberos inicialmente no pudieron ingresar por temor a que se derrumbara. La búsqueda de los trabajadores desaparecidos comenzó el viernes por la noche, después de que las autoridades desplegaron robots de extinción para enfriar la estructura y realizaron una inspección de seguridad.

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Algunas personas resultaron heridas y otras inhalaron humo.

Se desplegaron unos 120 vehículos y equipos, incluidos aeronaves, un vehículo no tripulado con cañón de agua y dos robots de extinción.