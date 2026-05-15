Fallecidos en tren eran de Honduras y México

Laredo, Texas.- Las seis personas que fueron localizadas sin vida dentro de un contenedor de carga en un patio ferroviario de Laredo, Texas, procedían de Honduras y México, incluido un niño de 14 años, y formaban parte de una operación de tráfico de personas en un tren de mercancías, según informaron autoridades el jueves.

La policía dio a conocer más detalles sobre el hallazgo del domingo en Laredo, cerca de la frontera con México, pero indicó que autoridades federales encabezan la investigación.

"No fallecieron en nuestra ciudad, pero fueron descubiertos aquí después de horas de sufrimiento", señaló el alcalde de Laredo, Victor Treviño, en conferencia de prensa. "Exigimos justicia por la pérdida de estas vidas. No importa de dónde venían".

Un empleado de Union Pacific halló los cuerpos. La forense del condado de Webb sospecha que la causa de muerte fue hipertermia, o golpe de calor, una conclusión que el alcalde repitió el jueves.

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Las seis personas fueron colocadas en el contenedor el sábado en Del Rio, Texas, dos días después de que el tren partió de Long Beach, California, señaló Miguel Rodriguez Jr., jefe de la policía de Laredo.

Indicó que el tren se dirigió al área de San Antonio desde Del Rio antes de llegar el domingo a Laredo.