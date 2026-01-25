Familiares de presos políticos celebran excarcelaciones en Venezuela

Zamora (Venezuela), 25 ene (EFE).- Familiares de presos políticos recibieron con "gran alegría" la noticia de las al menos 80 nuevas excarcelaciones ocurridas este domingo en Venezuela, mientras reclaman la salida de quienes continúan detenidos después de que el Gobierno anunció el pasado 8 de enero un proceso de liberaciones.

Con aplausos y gritos de "libertad", a las afueras de la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda (norte), parientes y activistas celebraron la excarcelación de Carla Da Silva, una de las acusadas por un ataque marítimo frustrado en mayo de 2020 y conocido como 'Operación Gedeón'.

Representantes del Comité por la libertad de los presos políticos (Clipp) fueron informadas de la excarcelación mediante una llamada de la mamá de Da Silva.

"Hay una luz, hay una esperanza que salió alguien de la causa Gedeón, eso nos llenó de alegría. Eso lo celebramos como si estuviera saliendo mi hijo", dijo a EFE Massiel Cordones, madre del teniente del Ejército José Ángel Barreno, detenido desde 2020.

Aunque vive en el estado Falcón (noroeste), Cordones es una de las decenas de familiares que han instalado un campamento en las afueras de El Rodeo I y se han mantenido haciendo vigilias, a la espera de información y la liberación de todos los presos políticos.

Cordones contó que este domingo pudo visitar a su hijo, trasladado a esa prisión el 4 de abril de 2024, y le confirmó que los familiares se quedarán en los alrededores de los centros de reclusión a esperar la libertad de todos los detenidos.

Por su parte, Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, confirmó a EFE la excarcelación de Da Silva.

La activista Margareth Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel, también recluido en El Rodeo I por la causa Gedeón, expresó a EFE su felicidad por las excarcelaciones, pero recordó que esperan "libertad plena" para todos los detenidos.

"Saber que ya se inició con un proceso de liberación de una de las que estaba condenada en la causa de mi hermano me llena aún más de entusiasmo para continuar", subrayó.

A su juicio, "algunas cifras que se han hecho públicas no son reales, o no concuerdan con la realidad".

La 'operación Gedeón' fue una incursión frustrada el 3 de mayo de 2020, en la que participó un grupo de exmilitares desertores venezolanos junto a tres miembros de un equipo privado de seguridad de EE.UU., quienes intentaron ingresar a Venezuela a través de las costas de los estados La Guaira y Aragua, donde fueron detenidos.

Según el ejecutivo venezolano, con esta operación la oposición pretendía una invasión militar de Venezuela, dirigida por Estados Unidos.

Los familiares llevan más de dos semanas pernoctando en las afueras de El Rodeo I, donde duermen en carpas donadas y sobre colchones -algunos alquilados-, mientras esperan más liberaciones.

Este domingo, representantes estudiantiles de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) entregaron sopas y donativos a las familias, una iniciativa en alianza con alumnos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) que han llevado a otros centros de reclusión, dijo a EFE Santiago Rangel, dirigente de la UCAB.

Desde que iniciaron las excarcelaciones, el Gobierno no ha publicado una lista con los nombres de los beneficiados y las condiciones de las medidas, algo que exigen ONG y familiares de presos políticos.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó el viernes que se han excarcelado a 626 personas.

A su turno, Foro Penal había verificado 156 excarcelaciones hasta ese día, mientras la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, confirmó 173 el sábado.EFE

