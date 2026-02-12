logo pulso
Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Mundo

Fatídico tiroteo en Canadá; hay nueve víctimas

Jovencita mata a su madre, hermanastro y otras 6 personas

Por EFE

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
Fatídico tiroteo en Canadá; hay nueve víctimas

Toronto, Canadá.- La Policía canadiense identificó a Jesse Vanrootselaar, de 18 años, como la supuesta autora del tiroteo que causó la muerte de al menos nueve personas en una escuela en el oeste de Canadá este martes.

El subdirector de la Policía Montada de Canadá, en la provincia de Columbia Británica, Dwayne McDonald, también rebajó el número de fallecidos, que inicialmente había sido establecido en diez, a nueve, incluida la autora de la masacre, quien, según los investigadores, se quitó la vida.

Otras 27 personas resultaron heridas en el ataque, dos de ellas de extrema gravedad.

Entre las víctimas mortales hay cinco estudiantes de la escuela secundaria de Tumbler Ridge, una remota localidad de unos 2,400 habitantes situada al interior de la provincia de Columbia Británica: tres niñas de doce años y dos niños de doce y trece años.

Otra de las fallecidas es una maestra de la escuela, de 39 años, mientras que los dos muertos ubicados en una vivienda de la localidad son la madre y el hermanastro, de once años.

McDonald declaró en una rueda de prensa que Vanrootselaar era una persona a la que se le asignó el sexo masculino al nacer y que hace seis años inició su transición y se identificaba como mujer.

El responsable policial también informó que en el pasado la Policía había tenido que acudir a la vivienda de Vanrootselaar por razones de salud mental y que los agentes habían incautado armas de fuego.

Según el relato de McDonald, la Policía recibió las primeras informaciones del tiroteo a las 13:20 hora local del martes, y dos minutos después, los agentes que respondieron a la llamada llegaron a la escuela. En la escuela, los agentes recuperaron dos armas de fuego: un rifle y un arma corta modificada.

McDonald no quiso especular sobre las posibles razones de las acciones de Vanrootselaar pero confirmó que la autora estudió en la escuela de Tumbler Ridge hasta hace cuatro años.

En Ottawa, el Parlamento canadiense canceló sus sesiones tras mantener un minuto de silencio y después de que los líderes de los partidos políticos expresarán sus condolencias.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, canceló el viaje que tenía previsto para acudir a la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania. 

