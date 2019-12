Feministas venezolanas se suman a protesta mundial "Un violador en tu camino"

Decenas de feministas en Venezuela se sumaron este viernes a la protesta mundial "Un violador en tu camino" para llamar la atención de las autoridades del país caribeño a actuar contra los delitos de feminicidios por los cuales se contabilizan 554 causas en los últimos dos años, según la Fiscalía.



Las mujeres, seguidoras del chavismo gobernante y en su mayoría jóvenes, corearon y bailaron la canción en una zona emblemática de Caracas conocida como Plaza Venezuela.



Además hicieron un aporte a la canción al corear, en conjunto, "no queremos más femicidios ni trata ni explotación. Queremos en revolución, queremos que dé respuesta la institución".



La manifestación fue saboteada durante unos minutos por un par de personas que aparecieron con el vestuario de la serie de "La Casa de Papel".



Algunas de las mujeres que participaban en la protesta se fueron tras las personas disfrazadas sin lograr alcanzarlas.



La periodista Ana Maneiro, de 54 años, que participó en la protesta pese a tener una discapacidad motora, contó a Efe que cuando tenía entre 22 y 23 años fue víctima de abuso sexual y que apoyaba la manifestación para impulsar a las jóvenes a denunciar.



Indicó que lo que trataban de expresar con esto es que hay una "violencia estructural" contra la mujer.



"Esto va más allá de cómo estaba vestida, o si salí a tal hora de la noche, o no fui acompañada, sino que hay una violencia ya del sistema, esto es un sistema patriarcal (...) parte de lo que tenemos que luchar es por eliminar ese sistema patriarcal", agregó.



La coreografía "Un violador en tu camino" fue ideada por un colectivo chileno y convertida en viral la semana pasada.



"El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves", dice la primera estrofa del tema compuesto por el colectivo interdisciplinario de mujeres Las Tesis, originario de la ciudad chilena de Valparaíso.



La coreografía ha sido replicada en distintas partes del mundo como Londres, Berlín, París, Barcelona, Santo Domingo, Ciudad de México, Bogotá, Guatemala y Nueva York.