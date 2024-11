Feroz ataque israelí a Barja

BARJA, Líbano.- Los equipos de rescate sacaron 30 cadáveres de entre los escombros de un edificio de apartamentos atacado por Israel la noche anterior en la localidad de Barja, dijo la Defensa Civil de Líbano el miércoles, mientras las guerras en Oriente Medio siguen sin dar muestras de remitir.

Las labores de búsqueda seguían en marcha y no estaba claro cuántos sobrevivientes o cuerpos quedaban aún atrapados tras el ataque aéreo del martes por la noche, que se produjo sin previos aviso. El ejército de Israel no realizó comentarios sobre la operación, cuyo objetivo no estaba claro de inmediato.

Barja, una localidad justo al norte de la ciudad portuaria de Sidón, en el centro de Líbano, no había sido blanco habitual de las operaciones militares israelíes hasta ahora.

“Algo me tiró con fuerza y ocurrió la explosión”, dijo Moussa Zahran, que estaba en casa con su esposa y su hijo cuando el edificio fue alcanzado. Aunque no podía ver, comenzó a excavar entre los escombros hasta que dio con ellos — vivos pero heridos — y los sacó. Ambos siguen en el hospital.

Otro residente en el edificio, Muhyiddin Al-Qalaaji, contó que en el momento del ataque estaba en el trabajo y se enteró por su esposa, quien lo llamó.

“Hay muchos muertos y heridos”, dijo mientras recuperaba lo que podía salvar de las pertenencias de la familia el miércoles por la mañana.

Mostafa Danaj, funcionario de la Defensa Civil, indicó que algunos vecinos han reportado que hay personas desaparecidas.

Las fuerzas israelíes y el grupo político-paramilitar Hezbollah libran escaramuzas desde hace más de un año, desde que la milicia comenzó a disparar cohetes al norte de Israel.