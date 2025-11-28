FIFA propone 14 sedes para la Copa Mundial Femenina 2031

NUEVA YORK (AP) — La Federación de Fútbol de Estados Unidos propuso 14 sitios entre las 20 posibles sedes para albergar partidos de la Copa Mundial Femenina de 2031, incluyendo siete estadios en Estados Unidos que se utilizarán para el torneo masculino del próximo año.

La FIFA publicó el viernes los expedientes de las candidaturas para los torneos femeninos de 2031 y 2035. Solo hay un postor para cada uno: una propuesta conjunta de Estados Unidos-México-Costa Rica-Jamaica para 2031 y un plan del Reino Unido para 2035. La FIFA confirmará formalmente las candidaturas en su congreso del 30 de abril.

Además, mencionaron veintiséis estadios adicionales en Estados Unidos como sedes adecuadas para un torneo de 48 naciones que los postulantes proyectan atraerá a 4,5 millones de aficionados y generará alrededor de 4.000 millones de dólares en ingresos, en comparación con los 570 millones del torneo de 2023 en Australia y Nueva Zelanda y una proyección de 1.000 millones para el torneo de 2027 en Brasil.

La propuesta de precios va de los 35 dólares para los asientos más baratos en la ronda de apertura hasta 120 a 600 dólares para la final. La FIFA se ha negado a publicar una cuadrícula para el torneo masculino del próximo año, diciendo solo que los precios inicialmente oscilaban entre 60 y 6.730 dólares, pero podrían fluctuar con precios dinámicos. Los expedientes de la candidatura indican que los asientos premium promediarían entre el 10% y el 20% de la capacidad en la mayoría de los estadios de 2031.

En total, se mencionaron cincuenta sitios en la candidatura conjunta de 2031. Es probable que tomen años antes de decidir las sedes finales.

Los expedientes de la candidatura también indican que "otras ciudades adecuadas fueron incluidas" más allá de las 14 especificadas "como parte del marco más amplio de la candidatura con el entendimiento de que continuarán siendo consideradas por igual para los propósitos de selección de estadios".

"Al proponer más de los 20 sitios requeridos, los postulantes conjuntos demuestran un compromiso para asegurar las mejores condiciones posibles de hospedaje y garantizar que el torneo represente la diversidad completa de nuestra región a escala global", afirmaron en el expediente.

Los sitios de Estados Unidos del 2026 incluidos en la propuesta de 2031 son Arlington, Texas (AT&T), Atlanta (Mercedes-Benz), East Rutherford, Nueva Jersey (MetLife), Houston (NRG), Inglewood, California (Sofi), Kansas City, Misuri (Arrowhead) y Seattle (Lumen Field).

Los otros siete son Charlotte, Carolina del Norte (Bank of America), Denver (Empower Field), Minneapolis (U.S. Bank), Nashville, Tennessee (Geodis Park), Orlando, Florida (Camping World), San Diego (Snapdragon) y Washington, D.C. (propuesto lugar de la NFL en el sitio del Estadio RFK).

Orlando y Washington fueron sedes de la Copa Mundial masculina de 1994.

Los tres sitios de México para la Copa Mundial del próximo año también se proponen para el torneo femenino: Ciudad de México (Azteca), Guadalajara (Akron) y Monterrey (BBVA), junto con un cuarto en Torreón (Corona).

También propusieron estadios nacionales en Kingston, Jamaica, y San José, Costa Rica.

Otros lugares en Estados Unidos listados como posibiles son Foxborough, Massachusetts (Gillette), Filadelfia (Lincoln Financial Field) y Santa Clara, California (Levi's), todos sedes para la Copa Mundial masculina del próximo año.

Los sitios adicionales incluidos fueron Baltimore (M&T Bank), Birmingham, Alabama (Protective), Carson, California (Dignity Health Sports Park), Cincinnati (TQL), Cleveland (Huntington Bank Field), Columbus, Ohio (Lower.com Field), Frisco, Texas (Toyota), Glendale, Arizona (State Farm), Harrison, Nueva Jersey (Sports Illustrated), Los Ángeles (Memorial Coliseum), Miami (Chase), Nashville (Nissan), Nueva York (Etihad Park), Orlando (Inter & Co), Pasadena, California (Rose Bowl), St. Louis (Energizer Park), San Francisco (Oracle Park), Sandy, Utah (America First Field) y Tampa, Florida (Raymond James).

Se incluyeron segundos sitios posibles en ciudades, todos con capacidades menores, para Houston (Shell Energy), Kansas City (CPKC) y Washington, D.C. (Audi Field).

Indianápolis fue incluido con una propuesta de estadio.

El Estadio Hard Rock de Miami fue el único lugar de la Copa Mundial de 2026 que no se incluyó.

Chicago no fue incluido después de retirarse de la candidatura para albergar en 2026 debido a lo que dijo eran las exigencias financieras onerosas de la FIFA.

Las posibilidades adicionales en México son Pachuca (Miguel Hidalgo) y Querétaro (Corregidora) junto con el Estadio Universitario como una opción alternativa en Monterrey. Saprissa fue listada como un sitio alternativo en San José, Costa Rica.

Los organizadores imaginan festivales de aficionados y fiestas de visualización en conjunto con los partidos. Se proyecta que los ingresos por marketing y patrocinios alcancen los 1.400 millones de dólares.