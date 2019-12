Figuras gigantes iluminadas en un jardín botánico del desierto

El espíritu de la Navidad ya se siente en el estado de Arizona, la tierra del Gran Cañón del Colorado. En Phoenix, la capital del estado, las calles están exquisitamente decoradas con luces multicolores, coronas, esferas y con árboles de Navida coronados por estrellas. Sin embargo, si visitas Arizona durante esta temporada, además del colorido de las calles puedes vivir dos experiencias únicas. La primera es recorrer el Desert Botanical Garden y la segunda, acudir a la fastuosa celebración que ofrece Fairmont Scottsdale Princess, precisamente en la ciudad de Scottsdale.

1.- Noche de luminarias en un jardín botánico: En diciembre de cada año, en fin de semana, el Desert Botanical Garden cambia de imagen para ofrecer a sus visitantes un recorrido que incluye música y gastronomía, así como árboles y figuras de animales iluminadas. Por ello, aunque el lugar abre desde temprano, es mejor visitarlo después de la seis de la tarde, para sentir la experiencia a plenitud. Toma tu tiempo, porque el jardín se cierra a las 21:00 horas.

El recorrido puede durar entre 60 y 90 minutos. Se pueden rentar carritos eléctricos para niños o, bien, sillas de ruedas para quienes lo necesiten. Se debe ir bien abrigado porque baja la temperatura, alcanzando entre cinco y ocho grados centígrados, en promedio. La noche de las luminarias del Desert Botanical Garden, en Arizona, representa una de las tradiciones más famosas de la ciudad, que ha sido visitada, aproximadamente, por dos millones de personas en más de 40 años.

El acceso para niños es de 13 dólares y para adultos, de 35 dólares. Al principio del recorrido, junto a unas cactáceas, podrás ver las primeras figuras: una docena de suricatos de luz y, frente a ellas, un coro que canta villancicos tradicionales. Más adelante, además de árboles, senderos y puentes iluminados se pueden observar muchas más figuras de animales como caracoles, cocodrilos, lobos, conejos y rana, así como un poco de la fauna representativa de Arizona.

Desde luego, no podía faltar el árbol de Navidad, que se encuentra junto al auditorio, al que se llega a través de un sendero iluminado. Ahí se puede ver un pequeño homenaje a los benefactores del Desert Botanical Garden.

A largo de recorrido la oferta musical incluye, además de villancicos, música mexicana, agrupaciones que interpretan canciones de The Beatles y más. Para comer se pueden visitar su cafetería al aire libre, que también es amenizado por un grupo musical. El personal del Desert Botanical Garden es muy amable y puede responder cualquier duda durante el trayecto. Y para finalizar, puedes visitar la tienda, que tiene artículos y regalos. Navidad en Scottsdale Este año, el Fairmont Scottsdale Princess cumple su primera década de iluminar sus jardines con su celebración Christmas al the Princess, que incluye las más asombrosas atracciones navideñas, empezando con un árbol musical monumental.

La temporada inició el 26 de noviembre y concluirá el 31 de diciembre. Lo que más llama la atención a los pequeños es la rueda de la fortuna, la pista de hielo y el tren que recorre toda la propiedad para que los visitantes puedan observar la iluminación que hay en los jardines y en sus lagos. Existe, además, una zona para asar bombones y otra para que los niños se tomen fotografías con Santa Claus y sus duendes. La admisión por vehículo es de 55 dólares.