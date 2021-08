Firme, decisión de retirar tropas de Afganistán: Biden

"Los estadounidenses no tienen que pelear, ni morir, en una guerra por la cual los afganos no están dispuestos a luchar. Me mantengo firme en la decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán", señalo este lunes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Ante la crisis que se registra en Afganistán, el presidente Biden, señaló en un mensaje dirigido a la nación, que Estados Unidos "va a actuar acorde a la diplomacia y que el mundo se nos una", ante la toma de los talibanes del país.

"Han pasado 4 administraciones en el gobierno de Estados Unidos cargando con la guerra en Afganistán; se han cometido errores, pero no pasaré esa carga a otra administración. No repetiré errores cometidos en el pasado", afirmó Biden, reportaron medios estadounidenses.

"Estados Unidos mantendrá el enfoque en las misiones antiterroristas, tanto en Afganistán como en otros países. Que las familias estadounidenses sigan sufriendo por vidas perdidas en Afganistán, no es de nuestro interés nacional. Retirarse ha sido la decisión correcta", confirmó durante el final de su discurso.

El presidente de Estados Unidos llegó el lunes a Washington tras acortar sus vacaciones, poco antes de dirigirse a la nación sobre la crisis en Afganistán, donde 20 años de intervención militar estadounidense terminaron en un caos.