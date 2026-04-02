Fiscal Karim Khan puede retomar funciones tras investigación en CPI

LA HAYA, Holanda (AP) — El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), que vive una situación delicada, puede reanudar potencialmente sus funciones, señaló un panel de tres jueces, tras rechazar una investigación de Naciones Unidas sobre presunta conducta sexual indebida con una asistente, según conclusiones vistas por The Associated Press.

Investigación ONU y evaluación judicial

La decisión final sobre el futuro del abogado británico Karim Khan queda ahora en manos de la Asamblea de los Estados Partes (AEP), el órgano que supervisa la CPI. El grupo decidió ampliar la pesquisa el miércoles en medio de un proceso sin precedentes, el malestar entre el personal de la CPI y presiones externas.

Khan se apartó temporalmente en mayo de 2025 a la espera del resultado de una investigación de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU sobre acusaciones de conducta sexual indebida, que él ha negado de manera tajante.

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La investigación de la ONU halló pruebas de que Khan tuvo "contacto sexual no consentido con (la asistente) en su oficina, en su residencia privada y durante una misión", según una copia del informe.

En una declaración a la AP el miércoles, Khan dijo a través de sus abogados que "mantiene firmemente que no incurrió en ninguna conducta inapropiada hacia la denunciante, ya fuera sexual o de otro tipo".

Los abogados de Khan también afirmaron que él "niega categóricamente tanto cualquier conducta sexual no consentida como la existencia de cualquier relación sexual consentida".

La CPI declinó hacer comentarios.

Los tres jueces, seleccionados por la asamblea para una evaluación jurídica de la indagación de la ONU, concluyeron el mes pasado que la investigación no era lo suficientemente concluyente. No obstante, los jueces indicaron que se vieron obligados a emitir una determinación, y señalaron que las conclusiones "no establecen conducta indebida ni incumplimiento del deber conforme al marco jurídico pertinente", según su evaluación de 85 páginas.

"Será necesaria la resolución de una serie de disputas, que sigue pendiente, antes que pueda hacerse una caracterización adecuada de los hechos", señalaron los jueces, que evaluaron más de 5.000 páginas de pruebas.

Los jueces escribieron que los investigadores de la ONU "no indicaron qué testimonios de testigos consideraron creíbles" y "no resolvieron inconsistencias narrativas".

A los investigadores de la ONU se les encomendó realizar una pesquisa, pero no evaluar si el comportamiento de Khan constituía conducta indebida. El panel de tres jueces debía aplicar el estándar penal de "más allá de toda duda razonable", según su informe, y su recomendación no es vinculante para la asamblea.

El proceso no tiene precedentes para la CPI, y la Asamblea de los Estados Partes ha tenido que crear repetidamente nuevas normas para adaptarse a la situación.

Los abogados de Khan subrayaron en una declaración el jueves que el panel de tres jueces concluyó por unanimidad que la indagación de la ONU no estableció ninguna conducta indebida ni incumplimiento del deber. Sus abogados también señalaron que la investigación de la ONU no emitió una determinación final sobre conducta indebida o incumplimiento del deber, y que su material requiere una evaluación jurídica.

Acusaciones y malestar en la fiscalía

En octubre de 2024, una investigación de AP reveló que Khan enfrentaba acusaciones internas de conducta sexual indebida.

Según documentos de denunciantes vistos por la AP, se alega que Khan vio a la mujer trabajando en otro departamento de la CPI y la trasladó a su oficina. Después, ella se convirtió en una presencia habitual en viajes oficiales, indicaron los documentos.

En un viaje al extranjero, presuntamente Khan le pidió que descansara con él en una cama de hotel y luego "la tocó sexualmente", según los documentos. Más tarde, acudió a su habitación a las 3:00 de la madrugada y llamó a la puerta durante 10 minutos, de acuerdo con las acusaciones contenidas en los documentos.

Otros comportamientos presuntamente no consentidos citados en los documentos incluyeron cerrar con llave la puerta de su oficina y meter la mano en el bolsillo de ella. También se alega que le pidió varias veces que lo acompañara de vacaciones.

Dos compañeros de trabajo reportaron la presunta conducta indebida al organismo de control del tribunal en mayo de 2024. La investigación se cerró cinco días después, cuando la mujer optó por no presentar una denuncia formal porque dijo temer represalias, publicó la AP en ese momento.

El caso ha pasado factura a la mujer que estuvo en el centro del caso. La indagación de la ONU indicó que, en un momento dado, fue puesta bajo vigilancia por riesgo de suicidio.

"Me han dejado con poca dignidad y sin privacidad", dijo la mujer en una entrevista. Por lo general, la AP no identifica a quienes afirman haber sido objeto de conducta sexual indebida.

Un grupo de miembros del personal dentro de la fiscalía envió una carta el miércoles a la Asamblea de los Estados Partes, en que expresó serias preocupaciones sobre el posible regreso de Khan.

Según el documento, visto por la AP, el grupo consideró que la pesquisa de la ONU era "incompatible con la confianza continuada en el liderazgo del fiscal".

Un alto miembro del personal dijo que "la gente tiene un miedo profundo" a las represalias, y otros tres integrantes del personal de la fiscalía expresaron opiniones similares. Todos hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a conversar con los medios.

Según el reporte de los investigadores de la ONU, antes de tomarse la licencia, Khan fue acusado de incurrir en un comportamiento de "naturaleza retaliatoria" hacia dos miembros del personal que apoyaban a la presunta víctima.

CPI y las sanciones de EEUU

La investigación inicial tuvo lugar unas semanas antes que Khan solicitara órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por acciones en Gaza. En noviembre de 2024, un panel de tres jueces dio luz verde a esos cargos.

En respuesta, el presidente estadounidense Donald Trump sancionó a 11 miembros del personal de la CPI, incluido Khan, por impulsar las pesquisas. A jueces y fiscales les cerraron sus cuentas bancarias y les revocaron sus visas de Estados Unidos.

Las restricciones han tenido un enorme impacto en el trabajo del tribunal y en la moral del personal.