Fiscalía de NY tiene charlas, videos, fotos y escritos con los que buscará hundir a García Luna: The New York Times

La Fiscalía de Nueva York en el circuito de Brooklyn tiene más pruebas contra Genaro García Luna, que incluyen comunicaciones interceptadas y además archivos que se descargaron de los dispositivos electrónicos del ahora ex poderoso Secretario de Seguridad Pública federal del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

De acuerdo con documentos difundidos por el periodista Alan Feuer, quien cubre el caso en la Corte de Brooklyn para el influyente diario The New York Times, los fiscales tienen a la mano pruebas que van desde el historial de migración de García Luna, sus propiedades y cuentas, hasta videos, fotografías y escritos relacionados con sus ligas con las drogas, además de armas y dinero incautados.

El pasado 18 de febrero, el mismo Feuer informó, con base en un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos dirigido al Juez Brian M. Cogan –quien lleva el caso de García Luna–, que los fiscales pidieron proteger la información y a los testigos ligados a las investigaciones en curso, incluida aquella que podría generar riesgos para los objetivos de la indagatoria.

El documento difundido por el periodista del Times, a través de su cuenta de Twitter, plantea también que los fiscales cuentan ya con distintas comunicaciones interceptadas y grabadas de Genaro García Luna para fortalecer el caso.

Los fiscales pidieron al Juez adjuntar esas pruebas en un documento fechado ayer, 20 de febrero, en el Caso 1:19-cr-00576-BMC, que es el que se sigue al ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federa en el sexenio de Calderón Hinojosa, quien fue detenido en Grapevine, Texas, el pasado 10 de diciembre, y posteriormente trasladado al Centro de Detención Metropolitano (MDC, por su sigla en inglés) de Brooklyn, donde también estuvo recluido Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", durante su juicio.

Dicho escrito señala que la evidencia con la que cuenta la Fiscalía consta de las declaraciones de García Luna; sus registros de migración, propiedades y escolar; videos, fotografías y documentos relacionados con incautaciones de drogas, armas y dinero; comunicaciones interceptadas y grabadas, así como información descargada de los dispositivos electrónicos de los implicados.

El pasado 21 de enero, García Luna estuvo frente al Juez sólo 15 minutos. Ese día, el Juez Cogan, quien también presidió el juicio de "El Chapo" Guzmán, otorgó a la Fiscalía estadounidense 30 días para acreditar sus pruebas, dado el cúmulo de éstas en contra del ex funcionario público mexicano quien, en teoría, era el encargado de combatir al narcotráfico en el país.

Así, la próxima audiencia del poderoso ex funcionario del Gobierno de Felipe Calderón está fijada para el próximo 2 de abril.

BLINDAN EVIDENCIA

Hace un par de días, el Juez Brian Cogan aprobó la orden de protección de evidencia para que no se difunda información sensible sobre el juicio contra el ex Secretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, Genero García Luna.

"Por la presente se estipula y acuerdan los abogados abajo firmantes y el Tribunal ordena que se dicte una orden de protección de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Penal 16?, indica el documento difundido por el periodista Keegan Hamilton, de Vice News.

La Fiscalía de Estados Unidos solicitó que todos los testimonios de personas menores de 18 años, así como la información que pudiera llevar a la identificación de los testigos o implicados en la investigación, sean tratados como "material protegido".

De acuerdo con un documento revelado por el periodista, el Gobierno estadounidense y la defensa de García Luna acordaron solicitar dicha orden de protección debido a que la divulgación "sin restricción" de cierta información podría poner en riesgo a testigos.

"Debido a la naturaleza del juicio, la divulgación sin restricciones de cierta información podría crear un riesgo de seguridad para los posibles testigos. En consecuencia, el Gobierno y el abogado del acusado han acordado conjuntamente una orden de protección", indica el escrito.

Un documento adjunto a la solicitud enviada al Juez Cogan señala que la Fiscalía deberá marcar la información compartida con los abogados de la defensa del ex funcionario mexicano con la leyenda "material protegido".

Dentro del material protegido se incluirán los datos y declaraciones de testigos menores de 18 años, así como la información que podría llevar a la identificación de testigos potenciales.

También se incluirá la información respecto a la investigación en curso en este caso, incluyendo aquella que pueda revelar de aquellos que son objeto de ser investigados.

La información relacionada con técnicas sensibles de aplicación de la ley también serán incluidas dentro del "material protegido".

CHARLA ENTRE NARCOS Y MANDO DE GARCÍA LUNA

Un Fiscal neoyorquino dijo el miércoles que hay "miles de páginas" con transcripciones de grabaciones telefónicas y mensajes que inculpan al ex jefe de la Policía Federal mexicana, Iván Reyes Arzate, a quien Estados Unidos acusa de entregar información a cárteles de droga mexicanos a cambio de miles de dólares.

El Fiscal Ryan Harris también señaló en una breve audiencia judicial en la corte federal de Brooklyn que el Gobierno estadounidense está en un "proceso de negociación" con el ex policía, quien fue enlace durante años entre la agencia antidrogas estadounidense, más conocida como DEA, y la policía mexicana.

Reyes, quien compareció en la audiencia vestido con un uniforme de preso negro, de momento se ha declarado inocente de cargos de tráfico de cocaína. Si las negociaciones entre la Fiscalía y los abogados de Reyes prosperan, éste podría declararse culpable y evitar ir a juicio.

Según la Fiscalía del distrito este de Nueva York, Reyes lideró la unidad de investigaciones especiales de la Policía Federal, llamada SIU por sus siglas en inglés (Sensitive Investigative Unit), entre 2008 y 2016. En esa época habría entregado información y ayudado a cárteles como el de los Beltrán Leyva y El Seguimiento 39, asociado al Cártel de Sinaloa.

Esa etapa coincidiría con la época en que Genaro García Luna era Secretario de Seguridad Pública de México. Éste se encuentra preso en Nueva York, en la misma cárcel de Brooklyn que Reyes, y ha sido acusado por la misma Fiscalía de tres cargos de asociación delictiva para el tráfico de cocaína.

El miércoles el Juez Brian Cogan, quien presidió el juicio al narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, designó el caso de Reyes como "complejo", debido a la gran cantidad de pruebas que pesan contra él.

Cogan pidió a los fiscales que se apuren en entregar las pruebas a Reyes para que éste las revise desde prisión.

La Fiscalía ha asegurado que pruebas que fueron discutidas durante el juicio a "El Chapo" sobre los Beltrán Leyva son las mismas en el caso de Reyes. Los fiscales también han dicho que algunas pruebas en el caso de García Luna, que también preside Cogan, serán las mismas que en el caso del ex jefe policial.