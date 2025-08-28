Fiscalía de Suiza cierra caso de la FIFA contra Blatter y Platini tras 10 años

BERNA, Suiza (AP) — La fiscalía federal de Suiza cerró finalmente el jueves su caso contra el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, y el expresidente de la UEFA, Michel Platini, después de 10 años y dos juicios con sentencias absolutorias.

La fiscalía general de Suiza anunció que no recurrirá las absoluciones de los hombres dictadas por un corte de apelaciones en marzo.

El primer juicio se celebró en 2022 por cargos de fraude, falsificación, mala gestión y malversación de más de dos millones de dólares de dinero de la FIFA en 2011. Ambos hombres negaron haber cometido irregularidades y afirmaron que se trataba de un pago retrasado por el trabajo contratado como asesor de la FIFA durante el primer mandato de Blatter como presidente hasta 2002.

"Tras el fracaso de los procedimientos penales, la defensa ahora analizará cómo emprender acciones legales contra los responsables de iniciar los procedimientos", dijo el abogado de Platini, Dominic Nellen, en un comunicado.

El pago de fondos de la FIFA a Platini salió a la luz en 2015 durante pesquisas de las autoridades internacionales del fútbol llevadas a cabo por investigadores de Estados Unidos y Suiza.

Las acusaciones no fueron probadas en los tribunales, pero provocaron la destitución de ambos hombres de sus cargos. En las elecciones de 2016, Gianni Infantino se convirtió en presidente de la FIFA y Aleksander Ceferin asumió la presidencia de la UEFA.

"Entre otras cosas, los procedimientos penales impidieron la elección de (Platini) como presidente de la FIFA en 2016", dijo su abogado Nellen. "Los procedimientos penales tuvieron no solo consecuencias legales, sino también masivas consecuencias personales y profesionales para Michel Platini, a pesar de que nunca se presentó ninguna evidencia incriminatoria".

Los fiscales suizos dijeron el jueves que al aceptar el fallo de la corte de apelaciones, "se cierra otro capítulo en los procedimientos complejos relacionados con el fútbol".