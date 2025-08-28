Fiscalía retira cargos contra abogado de Miami acusado de sobornar a agentes de la DEA

NUEVA YORK (AP) — La fiscalía federal de Manhattan acordó retirar los cargos penales contra un destacado abogado defensor de Miami acusado de orquestar una conspiración de soborno en la que participaron dos antiguos supervisores de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) que filtraron información confidencial.

Los cargos contra David Macey serán desestimados en un año, siempre y cuando no infrinja ninguna ley, según un acuerdo de enjuiciamiento diferido anunciado el jueves en el tribunal federal de Manhattan.

Los fiscales no ofrecieron ninguna explicación para el repentino cambio. Pero la jueza Jennifer H. Rearden dijo que la "extraordinaria oportunidad" para que Macey evitara el juicio fue, en parte, el resultado de su experimentado equipo legal.

"Me siento genial. Estoy eufórico", expresó Macey, sonriendo mientras salía del juzgado y abrazaba a sus abogados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La infrecuente medida parecería poner fin a una investigación de varios años sobre corrupción dentro de la DEA, en la que dos exagentes han sido condenados. La investigación se amplió recientemente para centrarse en la "barra de abogados de polvo blanco" de Miami, juristas defensores de alto precio que negocian acuerdos de rendición para narcotraficantes latinoamericanos convirtiéndolos en colaboradores del gobierno.

Uno de los abogados más exitosos en ese ámbito fue Macey, un exfiscal estatal. En febrero, Macey, de 54 años, fue acusado de agasajar a dos exagentes de la DEA con dinero en efectivo y regalos, incluidos boletos para un partido de béisbol entre los Yankees y los Red Sox, y un pago inicial para un condominio en los suburbios de Coral Gables, a cambio de información sensible sobre el momento en que se presentarían acusaciones federales y otras pistas que, según las autoridades, ponían en riesgo los casos y a los investigadores.

Los abogados de Macey no niegan que los pagos y compras por un total de 73.000 dólares terminaron en manos del veterano agente de la ley, John Costanzo, y de un supervisor retirado de la DEA, Manny Recio, quien trabajaba como investigador privado para Macey y otros abogados. Sin embargo, dijeron que Macey no hizo ninguna solicitud específica a Costanzo, describiéndolo como un "buen amigo" con quien compartía comidas, vacaciones y viajes.

"En la acusación no se alega ningún quid pro quo", dijeron los abogados de Macey en una moción para desestimar la acusación, presentada a principios de este mes. "En cambio, describe, en el mejor de los casos, un arreglo sin forma de pagos supuestamente como quids (muchos completamente desvinculados del señor Macey) y las llamadas 'solicitudes' como quos sin conexión aparente entre ellos".

Como parte del acuerdo anunciado el jueves, Macey reconoció que sus transacciones financieras con Costanzo "crearon al menos un riesgo de conflictos de intereses percibidos". En una declaración hecha a través de su abogado, Shawn Crowley, dijo estar agradecido de que "el gobierno examinara los hechos y determinara que no se haría justicia si se continuaba con esta acusación".

No está claro por qué se desmoronó el caso, y un portavoz de la fiscalía federal de Manhattan se negó a comentar. Pero el principal fiscal que manejó el caso, Sheb Swett, ya no trabaja en la fiscalía federal. Mientras tanto, un informante clave que grabó conversaciones con Recio y otro abogado de Miami fue acusado desde entonces en Tampa, Florida, en un supuesto complot para extorsionar a importantes traficantes de cocaína que enfrentan la extradición desde Colombia y la República Dominicana.

Macey siempre ha negado haber cometido irregularidades. Recio y Costanzo fueron sentenciados a penas de prisión de tres y cuatro años, respectivamente. Su juicio en Manhattan se produjo después de una serie de casos de mala conducta que involucraban a otros agentes de la DEA acusados de corrupción y otros delitos federales.

Recio pidió repetidamente a Costanzo que registrara una base de datos confidencial en busca de investigaciones de interés para los abogados para los que trabajaba, entre ellos, Macey, según llamadas telefónicas intervenidas que los fiscales mencionaron durante el juicio de los dos agentes.

Estos también analizaron el momento propicio para realizar arrestos y presentar cargos de alto perfil, incluido el de un hombre sospechoso de actuar como intermediario del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Recio y Costanzo también discutieron planes confidenciales de la DEA para arrestar a un traficante de alto nivel en República Dominicana a quien Macey trataba de reclutar como cliente.

Los abogados defensores dijeron que el gobierno no tenía pruebas de que Macey tuviera conocimiento de la política de la DEA que supuestamente indujo a Costanzo a violar, ni la intención requerida.

Los regalos y pagos de Macey incluyeron una cena en el West Village de Manhattan para Costanzo, él mismo y otra persona, que en ese entonces era un alto funcionario de la DEA en México.

Los agentes de la DEA utilizaron intermediarios, como el ahora fallecido padre de Costanzo, un agente condecorado de la DEA, para disfrazar los pagos, dijeron los fiscales. También utilizaron facturas falsas y una empresa que listaba su dirección como una tienda UPS mientras eliminaban cientos de mensajes y llamadas a un teléfono desechable, dijeron los fiscales.

El agente del grupo especial de la DEA Edwin Pagan fue acusado de ser un intermediario y enfrenta un juicio en noviembre por cargos que incluyen soborno y perjurio. Se ha declarado inocente.