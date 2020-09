Florida endurecerá ley contra manifestantes violentos y blindará a la Policía

El gobernador de Florida (EEUU), Ron DeSantis, anunció este lunes un proyecto de ley para reprimir las "protestas violentas y desorganizadas", que también prevé la retirada de fondos públicos a Gobiernos locales que "desfinancien" a la Policía.



Durante una conferencia de prensa en Winter Haven, una ciudad ubicada en el condado de Polk (centro), DeSantis presentó el proyecto legislativo denominado "Lucha contra la violencia, el desorden, el saqueo y la protección de la aplicación de la ley", que se propone que sea el "enfoque principal" de la próxima sesión en el Parlamento estatal.



Las nuevas medidas incluyen que el bloqueo de una calle o carretera durante una protesta se convierta en un delito grave, de tercer grado.



Además, indicó, habrá sanciones para aquellos que dañen inmuebles públicos. Igualmente, las personas declaradas culpables de participar en actos violentos perderán su derecho a la prestación económica por desempleo.



"Si arrojas un ladrillo y golpeas a un oficial de policía, vas a ir a la cárcel", advirtió el gobernador.



DeSantis dijo que la propuesta de ley también contempla no ofrecer fianza hasta la primera comparecencia ante un tribunal a quienes golpeen a un policía.



"Vamos a averiguar quién está organizando esto y hacerlos responsables", añadió.



Rodeado del alguacil del condado Polk, Grady Judd, además de jefes de policía de todo el estado, DeSantis indicó que el nuevo paquete de medidas fue diseñado para reprimir las protestas violentas y desordenadas.



Junto al republicano también estaban Chris Sprowls, miembro de la Cámara de Representantes de Florida, y Wilton Simpson, del Senado estatal.



"Es un paquete muy sólido. Creo que lo que está advirtiendo es que no vamos a dejar que Florida siga por el camino que han ido otros lugares (del país)".



Otro componente del nuevo paquete de medidas prevé eliminar la capacidad de los gobiernos locales de retirar fondos a las agencias de aplicación de la ley.



"No vamos a permitir que los Gobiernos municipales dejen sin fondos a la Policía. Si lo hacen, entonces el estado eliminará cualquier subvención o ayuda que reciban", afirmó.



El alguacil de Polk calificó de "extraordinario" lo anunciado por el gobernador republicano.



"Este es un estado al que la gente desea venir de vacaciones. Este es un estado en el que la gente puede hacer crecer su negocio. Este es un estado en el que usted puede estar seguro", manifestó Judd.



En un comunicado, el Partido Demócrata de Florida calificó este mismo lunes el proyecto de ley como un "truco político radical del gobernador DeSantis".



"El hecho de que él y los legisladores republicanos puedan idear un plan para criminalizar las protestas pacíficas sin tener en cuenta nuestro sistema de desempleo quebrado y la COVID-19, muestra lo poco que realmente se preocupan por los floridanos", declaró Terrie Rizzo, presidenta en Florida del Partido Demócrata.



El anuncio del republicano DeSantis llega en un momento en que el presidente Donald Trump hace de la ley uno de los focos de su campaña de reelección.