Florida suma 10 casos de síndrome asociado a COVID-19 que afecta a menores

El Departamento de Salud de Florida informó este viernes que hasta ahora se han registrado en el estado diez casos del síndrome inflamatorio múltiple (MIS-C) que se considera asociado al COVID-19 y afecta a niños y jóvenes.



Desde fines de mayo no existía información oficial sobre este aspecto de la pandemia en Florida, pero desde hoy se actualizará la información cada viernes, según las autoridades.



Los afectados de MIS-C han sido menores entre los 2 y los 17 años de edad, seis de sexo masculino y cuatro femenino, y tres de ellos hispanos.



De los diez casos, cinco se han registrado en Miami-Dade, uno en Broward y otro en Palm Beach, que son los tres condados con más casos y muertes de COVID-19 en todo Florida.



La información suministrada hoy incluye también los casos de COVID-19 registrados entre menores de 18 años en Florida, que desde el 1 de marzo ascienden a 3.407, de los cuales 103 requirieron hospitalización.



El subgrupo más afectado es el de los menores de 10 a 14 años, que representan el 29 % del total de casos.



No se ha registrado ninguna muerte por COVID-19 en este grupo de edad, según estos datos.



Desde el 1 de marzo y hasta este 12 de junio 70.971 personas han contraído el virus y de ellas 2.877 han muerto en Florida, que no es de los más afectados por la pandemia en Estados Unidos, el país con mayor número de casos en el mundo.



En las últimas 24 horas se contabilizaron 1.902 casos nuevos -ayer fueron 1.698- y 29 decesos por la COVID-19, de acuerdo con los datos del boletín diario del Departamento de Salud de Florida.



Por número de casos Florida, el tercer estado más poblado de EE.UU., con 21,4 millones de habitantes, según las proyecciones del censo, está en el puesto octavo de la tabla de la Universidad Johns Hopkins y de la de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).