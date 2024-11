Acuerdo sobre Fondos para Mitigar el Cambio Climático

BAKÚ, Azerbaiyán (AP) — Un nuevo borrador de un acuerdo sobre fondos para mitigar y adaptarse al cambio climático que fue presentado el viernes en la cumbre climática de las Naciones Unidas compromete 250.000 millones de dólares anuales de los países ricos para los más pobres para 2035. La cantidad complace a los países que pagarán, pero no a los que reciben.

Es más del doble del objetivo anterior de 100.000 millones de dólares anuales establecido hace 15 años, pero menos de una cuarta parte de la cantidad solicitada por los países en desarrollo más afectados por el clima extremo. Pero las naciones ricas afirman que es un monto realista y aproximadamente el límite de lo que pueden hacer.

Esto les dejó un mal sabor de boca a los países en desarrollo, que ven conferencias como esta como su mayor esperanza para presionar a las naciones ricas ante la imposibilidad de participar en las cumbres de las economías más grandes del mundo.

"No teníamos muchas expectativas, pero esto es una bofetada en la cara", dijo Mohamed Adow, de Power Shift Africa, una organización ambiental con sede en Kenia. "Ningún país en desarrollo caerá en esto. Han enojado y ofendido al mundo en desarrollo".

Las naciones participantes aún están muy lejos de alcanzar un acuerdo

La propuesta vino de arriba: la presidencia de las conversaciones climáticas —llamada COP29— en Bakú, Azerbaiyán.

El negociador principal, Yalchin Rafiyev, viceministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán, dijo que la presidencia espera impulsar a los países a superar los 250.000 millones de dólares, y agregó que "no corresponde a nuestro objetivo justo y ambicioso. Pero continuaremos comprometiéndonos con las partes".

Brasil respondió con un monto más alto tomado de un informe de un panel financiero experto nombrado por el secretario general de las Naciones Unidas. La ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, propuso 300.000 millones de dólares al año hasta 2035, fecha en que el monto deberá incrementarse a 390.000 millones de dólares al año.

Brasil será el anfitrión de la COP30 en 2025. Cuando se le preguntó si la falta de un acuerdo ambicioso en la COP29 pondría a Brasil en una mala posición el próximo año, Lula dijo que las consecuencias eran mayores que eso.

"Más que sólo perjudicar a la COP30, perjudicará la vida de todos nosotros y perjudicará nuestras condiciones de vida en la Tierra", manifestó.

El negociador veterano Bill Hare, director ejecutivo de Climate Analytics, una organización no gubernamental con sede en Berlín, dijo que la cifra de la presidencia probablemente sea sólo la primera de dos o tres propuestas.

"Nos espera una larga noche y quizás dos noches antes de que realmente lleguemos a un acuerdo sobre esto", dijo Hare.

Al igual que la propuesta inicial del año pasado, que fue rechazada rotundamente, este plan contiene "vacíos" en cuanto a lo que los analistas climáticos llaman "mitigación" o esfuerzos para reducir las emisiones o dejar completamente el carbón, el petróleo y el gas natural, dijo Hare.

Cólera ante el exiguo monto destinado a combatir el cambio climático

Tina Stege, delegada climática de las Islas Marshall, calificó los borradores del acuerdo como "vergonzosos".

"Es incomprensible que...(nosotros) sólo recibamos buenos deseos y ninguna acción real por parte de las naciones ricas", dijo.

El grupo negociador de los Países Menos Desarrollados dijo que estaban "profundamente preocupados" por el borrador del acuerdo. "Diluye los compromisos existentes de los países desarrollados y no refleja la ambición necesaria para la acción climática global", afirma la declaración del grupo.

"Es una vergüenza que a pesar de la plena conciencia de las devastadoras crisis climáticas que afligen a las naciones en desarrollo y los costos astronómicos de la acción climática —que ascienden a miles de millones—, las naciones desarrolladas sólo hayan propuesto unos míseros 250.000 millones de dólares por año", dijo Harjeet Singh del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles.

Los expertos estiman que se necesitan 1,3 billones de dólares para que los países en desarrollo cubran los daños resultantes de fenómenos meteorológicos extremos, ayudar a esas naciones a adaptarse a un planeta en calentamiento y que se deshagan de los combustibles fósiles, con una mayor autosuficiencia energética en cada país.

La cantidad en cualquier acuerdo alcanzado en las negociaciones de la COP —a menudo considerada un "núcleo"— posteriormente será movilizada o aprovechada para un mayor gasto climático. Pero gran parte de eso implica créditos para países ya ahogados en deudas.

Iskander Erzini Vernoit, director del centro de estudios marroquí Iniciativa Imal para Clima y Desarrollo, dijo que "la Unión Europea, Estados Unidos y otros países desarrollados no pueden afirmar que están comprometidos con el Acuerdo de París mientras proponen tales cantidades".

Los países alcanzaron el Acuerdo de París en 2015, comprometiéndose a mantener el calentamiento por debajo de 1,5 °Celsius (2,7 °Fahrenheit) respecto a tiempos preindustriales. El mundo ahora está a 1,3°C (2,3°F), según la ONU.

Los activistas también estaban molestos. Varias docenas marcharon en silencio afuera de los salones donde se reunían los delegados, levantando y cruzando los brazos frente a sí mismos para indicar su rechazo del texto del borrador.

Nikki Reisch, directora del programa de clima y energía en el Center for International Environmental Law, una organización no gubernamental con sede en Washington, dijo que la oferta era inaceptable no sólo porque el monto es bajo, sino porque "está realmente diseñada para escapar y evadir la obligación legal que tienen los países desarrollados" de pagar por el cambio climático, el cual han provocado en gran medida.

Los países desarrollados piden medidas realistas

El ministro de Medio Ambiente de Suiza, Albert Rösti, dijo que era importante que el monto acordado para combatir el cambio climático sea realista.

"Creo que un acuerdo con un número elevado que nunca será realista, que nunca se pagará... será mucho peor que no llegar a ningún acuerdo", dijo.

El hecho de que las naciones europeas y Estados Unidos no hayan acordado un monto más elevado significa que el "acuerdo claramente está permitiendo que China juegue un papel más prominente en términos de ayudar a otros países del Sur Global", dijo Li Shou, del Asia Society Policy Institute, un centro de estudios con sede en Washington.

"Creemos que este es al menos un texto con el que podemos trabajar. Ahora tenemos una hoja de ruta que nos permite avanzar en vez de no saber hacia dónde vamos", dijo la enviada climática alemana Jennifer Morgan.

Los analistas dijeron que el monto propuesto representa un anticipo de una cantidad que podría aumentar.

"Esto puede ser un buen anticipo que permitirá una mayor acción climática en los países en desarrollo", dijo Melanie Robinson, directora del programa climático global en el World Resources Institute, una organización sin fines de lucro con sede en Washington. "Pero hay margen para que esto supere los 250.000 millones de dólares".

Rob Moore, director asociado en E3G, un centro de estudios con sede en Bruselas, dijo que cualquier cifra acordada "deberá ser el comienzo y no el fin" de las promesas de financiamiento para combatir el cambio climático.

"Si los países desarrollados pueden aportar más, necesitan decirlo rápido para asegurarnos de obtener un acuerdo en la COP29", dijo.