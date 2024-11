Juez aplaza indefinidamente anuncio de sentencia de Trump

El juez Juan Merchan que supervisa el juicio penal contra Donald Trump, exmandatario y ganador de las elecciones en Estados Unidos, ha aplazado su sentencia, que estaba prevista para la próxima semana.

El juez Juan Merchan aceptó la solicitud de Trump de presentar una moción para desestimar el caso, ordenándoles que presenten sus documentos antes del 2 de diciembre. Se ordenó a los fiscales que respondan antes del 9 de diciembre. El equipo de Trump quería tener hasta el 20 de diciembre para presentar su documentación, reportó CNN.

El juez también acordó posponer la emisión de su decisión sobre la inmunidad presidencial hasta después de revisar las presentaciones de las partes. El juez no fijó una nueva fecha para la sentencia ni hizo más declaraciones sobre el retraso.

El juez dictó su fallo después de que la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijera en una presentación judicial a principios de esta semana que no se opondría a una moción de los abogados de Trump para retrasar su sentencia por 34 cargos graves de falsificación de registros comerciales.

Trump tiene previsto jurar como presidente el 20 de enero del próximo año.

Se había programado que Trump fuera sentenciado el 26 de noviembre, pero sus abogados argumentaron que la audiencia de sentencia -y todo el caso- deberían ser " desestimados de inmediato " debido a las protecciones de inmunidad presidencial, que según ellos ya están vigentes como resultado de su "abrumadora victoria" el día de las elecciones.

"Así como un presidente en funciones es completamente inmune a cualquier proceso penal, también lo es el presidente Trump como presidente electo", argumentaron los abogados de Trump, Todd Blanche y Emil Bove, en una presentación el miércoles.

También argumentaron que no puede ser sentenciado después de su mandato porque es demasiado tiempo de espera.

Trump dijo la semana pasada que planea nominar a Blanche y Bove para puestos de alto rango en el Departamento de Justicia en su nueva administración.