Four Seasons de Nueva York alojará gratis a sanitarios que combaten COVID-19

El exclusivo hotel Four Seasons de Nueva York, cerrado ahora mismo por el coronavirus, va a dar alojamiento gratuito a médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios que combaten la enfermedad en la ciudad.



Así lo anunció el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, que a través de Twitter confió en que otros hoteles sigan este ejemplo y ofrezcan sus habitaciones.



El Four Seasons, de cinco estrellas, está situado en una de las zonas más caras de Manhattan, en la calle 57 entre las avenidas Park y Madison, a poca distancia de Central Park y rodeado de muchas de las tiendas más exclusivas de la Gran Manzana.



De forma habitual, el precio de sus habitaciones supera los 1.200 dólares por noche.



Ante el avance del COVID-19, el hotel cerró el pasado 20 de marzo y por ahora no admite reservas de nuevos huéspedes hasta el 15 de abril.



"Nuestros trabajadores sanitarios están trabajando sin descanso en la primera línea de esta crisis", señaló Ty Warner, el fundador y presidente del grupo propietario del Four Seasons, en un comunicado remitido a varios medios locales.



Muchos de ellos, recordó Warner, tienen que hacer largos recorridos hasta sus domicilios después de turnos de 18 horas.



"Necesitan un lugar cercano al trabajo donde puedan descansar. Escuché el llamamiento a la acción del gobernador Cuomo durante una de sus conferencias de prensa y no teníamos otra opción que hacer todo lo posible para ayudar", apuntó el empresario.



El estado y sobre todo la ciudad de Nueva York se han convertido en el gran epicentro del coronavirus en Estados Unidos, con más de 30.000 casos confirmados y al menos 285 fallecidos.



De los positivos, 3.805 (el 12 %) están hospitalizados y de ellos 888 (un 3 %) en cuidados intensivos (UCI), unas cifras que a medida que avance el brote se prevé que puedan hacer colapsar el sistema sanitario de la zona, lo que ha llevado a las autoridades a movilizarse para tratar de mejorar su preparación