Francia condena a 11 por acosar a joven que criticó al islam

Un tribunal francés condenó el miércoles a 11 de 13 personas bajo cargos de acosar y amenazar en línea a una adolescente que criticó duramente al islam en redes sociales y que terminó cambiando de escuela y recibiendo protección policial

El veredicto fue el primero de este tipo desde que Francia creó un nuevo tribunal en París en enero para procesar delitos en línea, incluidos el acoso y la discriminación.

El tribunal condenó a los acusados a penas suspendidas de cuatro a seis meses de prisión y les impuso una multa de 1.770 dólares cada uno.

La adolescente en el centro del histórico caso, que ha sido identificada públicamente solo por su primer nombre, Mila, testificó el mes pasado que el hostigamiento que sufrió la hizo sentir como si hubiera sido "condenada a muerte".

Hablando después del veredicto, dijo que todas las víctimas deben unirse a la lucha contra el abuso en línea y que se debe negar a los acosadores el acceso a las redes sociales.

"Me esperaba algo peor y, sinceramente, ganamos y volveremos a ganar porque lo que quiero es que, unidos, nunca nos rindamos. Seguiremos peleando", afirmó Mila.

Mila, que se describe como atea, tenía 16 años cuando comenzó a publicar videos en Instagram y luego en TikTok criticando duramente al islam y su libro sagrado, el Corán. Ahora con 18 años, testificó: "no me gusta ninguna religión, no sólo el islam".

"Lo que quiero es que se les considere una plaga (a los que acosan) y que se les prohiba el acceso a las redes sociales ... a los que ciberacosan, a los que amenazan de muerte, a los que privan de libertad y a los que incitan al suicidio", dijo. "No quiero que se vuelva a culpar a las víctimas", agregó.

Su abogado, Richard Malka, dijo que Mila recibió unos 100.000 mensajes amenazantes, incluidas amenazas de muerte, amenazas de violación, mensajes misóginos y mensajes de odio sobre su orientación sexual.